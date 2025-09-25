На месте происшествия была замечена карета скорой помощи
В Тюмени под окнами многоэтажного дома по адресу ул. Павла Шарова, 21 найдено тело женщины. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Черный список Тюмень 18+».
«Женщина выпала с 14 этажа и погибла. На ул. Павла Шарова, 21», — указано в комментарии к публикации.
В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в оперативный отдел 25 сентября в 15:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 15:17. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там агентству.
Трагедия произошла рядом с домом на улице Павла Шарова
