Под окнами тюменской многоэтажки найдено тело женщины. Фото

На месте происшествия была замечена карета скорой помощи
На месте происшествия была замечена карета скорой помощи

В Тюмени под окнами многоэтажного дома по адресу ул. Павла Шарова, 21 найдено тело женщины. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Черный список Тюмень 18+».

«Женщина выпала с 14 этажа и погибла. На ул. Павла Шарова, 21», — указано в комментарии к публикации.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в оперативный отдел 25 сентября в 15:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 15:17. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там агентству.

Трагедия произошла рядом с домом на улице Павла Шарова
Трагедия произошла рядом с домом на улице Павла Шарова
Фото:

В Тюмени под окнами многоэтажного дома по адресу ул. Павла Шарова, 21 найдено тело женщины. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Черный список Тюмень 18+». «Женщина выпала с 14 этажа и погибла. На ул. Павла Шарова, 21», — указано в комментарии к публикации. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в оперативный отдел 25 сентября в 15:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 15:17. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там агентству.
