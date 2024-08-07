Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Здоровое будущее», врач Дмитрий Хубезов в Челябинске обучил волонтеров навыкам оказания первой помощи в различных специфических условиях. Также в семинаре принял участие главный врач Челябинской городской детской поликлиники №8, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Наш сегодняшний гость неоднократно служил в зоне СВО. Он рассказывает не просто о первой помощи, а современной первой помощи в тех реалиях, в которых оказалась наша страна. Поэтому это двойной опыт и двойной эффект. В любой чрезвычайной ситуации, люди, умеющие оказывать первую помощь, на вес золота», — прокомментировал Рыжий.
Программа курса «Готов к санитарной обороне» — это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов. На семинар пришли волонтеры-медики, представители Красного креста, Центра медицины катастроф и спасатели, представители Российского общества первой помощи.
«Главная цель программы — массовое обучение расширенной первой помощи. Мы берем лучшее, как из советского опыта, так и из современной жизни и существенно расширяем наши знания, опыт, навыки. Там, где можно спасти человека, мы должны его спасти», — сказал Хубезов.
Антон Рыжий демонстрирует навык наложения жгута при самопомощи
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Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Здоровое будущее», врач Дмитрий Хубезов в Челябинске обучил волонтеров навыкам оказания первой помощи в различных специфических условиях. Также в семинаре принял участие главный врач Челябинской городской детской поликлиники №8, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Наш сегодняшний гость неоднократно служил в зоне СВО. Он рассказывает не просто о первой помощи, а современной первой помощи в тех реалиях, в которых оказалась наша страна. Поэтому это двойной опыт и двойной эффект. В любой чрезвычайной ситуации, люди, умеющие оказывать первую помощь, на вес золота», — прокомментировал Рыжий. Программа курса «Готов к санитарной обороне» — это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов. На семинар пришли волонтеры-медики, представители Красного креста, Центра медицины катастроф и спасатели, представители Российского общества первой помощи. «Главная цель программы — массовое обучение расширенной первой помощи. Мы берем лучшее, как из советского опыта, так и из современной жизни и существенно расширяем наши знания, опыт, навыки. Там, где можно спасти человека, мы должны его спасти», — сказал Хубезов.