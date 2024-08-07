Зарплата челябинских курьеров выросла до 117 тысяч рублей

07 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В профессии курьера зарплаты растут быстрее всего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Профессия курьера стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. Как следует из исследования «Авито Работа», их зарплата превысила 117 тысяч рублей. «В Челябинске профессия курьера возглавила список с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле текущего года им стали предлагать на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 117 499 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в исследовании. На втором месте по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц. Тройку лидеров с самыми быстрорастущими зарплатами в Челябинске замыкает профессия наладчика. В июле этого года средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 115 359 рубля, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. В топ-5 по региону также вошли профессии электромонтажника и бетонщика. Их зарплата выросла примерно на треть и составляет 90 и 92 тысячи рублей соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессия курьера стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. Как следует из исследования «Авито Работа», их зарплата превысила 117 тысяч рублей. «В Челябинске профессия курьера возглавила список с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле текущего года им стали предлагать на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 117 499 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в исследовании. На втором месте по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц. Тройку лидеров с самыми быстрорастущими зарплатами в Челябинске замыкает профессия наладчика. В июле этого года средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 115 359 рубля, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. В топ-5 по региону также вошли профессии электромонтажника и бетонщика. Их зарплата выросла примерно на треть и составляет 90 и 92 тысячи рублей соответственно.