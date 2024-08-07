Зарплата челябинских курьеров выросла до 117 тысяч рублей

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В профессии курьера зарплаты растут быстрее всего Фото:

Профессия курьера стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. Как следует из исследования «Авито Работа», их зарплата превысила 117 тысяч рублей.

«В Челябинске профессия курьера возглавила список с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле текущего года им стали предлагать на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 117 499 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в исследовании.

На втором месте по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц.

Тройку лидеров с самыми быстрорастущими зарплатами в Челябинске замыкает профессия наладчика. В июле этого года средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 115 359 рубля, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом.

В топ-5 по региону также вошли профессии электромонтажника и бетонщика. Их зарплата выросла примерно на треть и составляет 90 и 92 тысячи рублей соответственно.

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Профессия курьера стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. Как следует из исследования «Авито Работа», их зарплата превысила 117 тысяч рублей. «В Челябинске профессия курьера возглавила список с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле текущего года им стали предлагать на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 117 499 рублей в месяц за полный рабочий день», — говорится в исследовании. На втором месте по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц. Тройку лидеров с самыми быстрорастущими зарплатами в Челябинске замыкает профессия наладчика. В июле этого года средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 115 359 рубля, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. В топ-5 по региону также вошли профессии электромонтажника и бетонщика. Их зарплата выросла примерно на треть и составляет 90 и 92 тысячи рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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