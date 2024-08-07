Якушев: «Единая Россия» поможет жителям Курской области, пострадавшим от ВСУ

07 августа 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Политическая партия «Единая Россия» направит в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ, гуманитарную помощь для эвакуированных жителей. Так, больше всего людям в регионе нужны нескоропортящиеся продукты, питьевая вода, генераторы и другие жизненно необходимые вещи, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. «Сейчас больше всего востребованы генераторы, бытовая техника, питьевая вода, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения и предметы личной гигиены», — заявил Якушев, его слова передает telegram-канал «Единой России». Он добавил, что на данный момент к отправке в пункты временного размещения (ПВР) уже готовится первый гуманитарный груз. Активисты партии, имеющие опыт оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, будут поддерживать пострадавших в регионе непосредственно на местах. Кроме того, члены «Единой России» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) активно участвуют в донорской кампании по сдаче крови для нужд пострадавших от обстрелов. Как заявил Владимир Якушев, целью партии является помощь региональным властям в обеспечении безопасности мирных жителей и создание комфортных условий для их пребывания в ПВР до момента возвращения домой. Врио секретаря Генсовета также выразил соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате событий в Курской области. На данный момент украинская армия ведет обстрелы в регионе. В результате пострадало 24 человека, среди них шестеро детей. Врио губернатора Алексей Смирнов попросил местных жителей стать донорами крови, чтобы помочь раненным людям.