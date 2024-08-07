Сколько детей пострадали при обстреле Курской области

При обстрелах украинской армии в Курской области пострадало 24 человека, среди них шестеро детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», — заявил Кузнецов, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что среди раненых есть шесть детей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что происходящее в регионе является актом террора с украинской стороны. Также врио губернатора Алексей Смирнов попросил местных жителей сдавать кровь качестве доноров, чтобы помочь пострадавшим.
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