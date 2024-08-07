Сколько детей пострадали при обстреле Курской области

Минздрав: в Курской области пострадало 24 человека, из них 6 детей
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При обстрела ВСУ на границе Курской области ранения получили шесть человек, сообщил Кузнецов
При обстрела ВСУ на границе Курской области ранения получили шесть человек, сообщил Кузнецов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

При обстрелах украинской армии в Курской области пострадало 24 человека, среди них шестеро детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», — заявил Кузнецов, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что среди раненых есть шесть детей. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что происходящее в регионе является актом террора с украинской стороны. Также врио губернатора Алексей Смирнов попросил местных жителей сдавать кровь качестве доноров, чтобы помочь пострадавшим. 

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При обстрелах украинской армии в Курской области пострадало 24 человека, среди них шестеро детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. «В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», — заявил Кузнецов, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что среди раненых есть шесть детей.  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что происходящее в регионе является актом террора с украинской стороны. Также врио губернатора Алексей Смирнов попросил местных жителей сдавать кровь качестве доноров, чтобы помочь пострадавшим. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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