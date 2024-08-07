В шахте челябинского бизнесмена из списка Forbes Струкова погиб проходчик

В шахте «Южная», входящей в «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой владеет челябинский бизнесмен из списка Forbes Константин Струков, погиб проходчик. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, рабочий погиб, упав с высоты.
«Рабочий получил задание по осмотру подъемного механизма. В результате выполнения работ он не удержался и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник.
По данным URA.RU, рабочему на момент смерти было 32 года. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу «ЮГК». Ответ будет опубликован после его получения.
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