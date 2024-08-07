В шахте челябинского бизнесмена из списка Forbes Струкова погиб проходчик

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, штрек, проходка, шахта центральная
В шахте «Южная» погиб рабочий (фото из архива) Фото:

В шахте «Южная», входящей в «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой владеет челябинский бизнесмен из списка Forbes Константин Струков, погиб проходчик. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, рабочий погиб, упав с высоты.

«Рабочий получил задание по осмотру подъемного механизма. В результате выполнения работ он не удержался и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, рабочему на момент смерти было 32 года. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу «ЮГК». Ответ будет опубликован после его получения.

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В шахте «Южная», входящей в «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой владеет челябинский бизнесмен из списка Forbes Константин Струков, погиб проходчик. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, рабочий погиб, упав с высоты. «Рабочий получил задание по осмотру подъемного механизма. В результате выполнения работ он не удержался и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, рабочему на момент смерти было 32 года. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Агентство направило запрос в пресс-службу «ЮГК». Ответ будет опубликован после его получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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