Взрыв дома в Нижнем Тагиле мог стать результатом детской шалости. Видео

07 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

После ЧП в Нижнем Тагиле задержаны три сотрудника «Газэкс», сегодня им выбирают меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Взрыв в пятиэтажном доме на улице Сибирская, 51 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) мог стать результатом детской шалости. Такую версию озвучил мастер компании «Газэкс» Максим Гривский, общаясь с журналистами на суде, где ему избирают меру пресечения. «Были незначительные замечания [по итогам проверки дома], при которых возможна дальнейшая эксплуатация. Если бы были нарушения, они бы устранялись на месте. Если бы невозможно было устранить, поставили бы заглушку и газ не подавали. Может, было неаккуратное пользование газом в быту. Детская шалость — один из возможных вариантов», — заявил Гривский. Взрыв в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе пятеро детей. Официальная версия случившегося — взрыв газовоздушной смеси. Помимо Гривского, который сам в проверке дома не участвовал, но курировал ее, задержаны слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв в пятиэтажном доме на улице Сибирская, 51 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) мог стать результатом детской шалости. Такую версию озвучил мастер компании «Газэкс» Максим Гривский, общаясь с журналистами на суде, где ему избирают меру пресечения. «Были незначительные замечания [по итогам проверки дома], при которых возможна дальнейшая эксплуатация. Если бы были нарушения, они бы устранялись на месте. Если бы невозможно было устранить, поставили бы заглушку и газ не подавали. Может, было неаккуратное пользование газом в быту. Детская шалость — один из возможных вариантов», — заявил Гривский. Взрыв в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе пятеро детей. Официальная версия случившегося — взрыв газовоздушной смеси. Помимо Гривского, который сам в проверке дома не участвовал, но курировал ее, задержаны слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.