Депутату из ХМАО приходится ночевать в машине, чтобы охранять парк от вандалов

Амбассадор динозавров из Пыть-Яха — депутат городской думы Людмила Завадская — пожаловалась врио губернатора Руслану Кухаруку, что система «Безопасный город» не позволяет распознать хулиганов, громящих фигуры в созданном ею топиарном парке «Ноев ковчег» в центре города, и ей приходится караулить нарушителей в машине. Во время визита главы региона в муниципалитет депутат рассказала, что на ее 18 заявлений о порче арт-объектов правоохранительные органы разводят руками — из-за низкого качества видео лица вандалов невозможно идентифицировать, передает журналист URA.RU.
«По вандализму я сделала уже более 18 заявлений. „Безопасный город“ у нас не работает, лица вандалов невозможно идентифицировать на камерах, которые там есть. Я понимаю, что это вопрос не губернатора, а местных властей, но достучаться, к сожалению, я не могу. Администрация все время отказывала. Очень хотелось бы взять это в ручное управление, чтобы сделать объекты безопасными. Ведь может быть не вандализм, а что-то серьезное. Чтобы сохранить эти объекты, мне приходится жить там», — уточнила Завадская.
По словам депутата, правоохранительный органы отказались патрулировать объекты, поскольку это небезопасно. И поэтому ей пришлось решить вопрос таким радикальным образом. Нет камер и в «Динопарке», который находится в пригороде. Поэтому матери четверых детей приходится караулить нарушителей, ночуя в авто и периодически курсируя между объектами. Врио Кухарук пообещал проработать вопрос, чтобы к парку в центре были дополнительно проведены кабель-каналы от рядом стоящих ТЦ. С отдаленными локациями, вероятно, придется привлечь услуги ЧОП.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи врио губернатора с жителями Пыть-Яха. Перед этим Кухарук провел совещание с властями и осмотрел проблемные объекты в городе.
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