Власти Златоуста под руководством экс-мэра отдали фестивальную поляну частнику

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Фестивальную поляну у самого берега реки сдали в аренду частнику
Фестивальную поляну у самого берега реки сдали в аренду частнику Фото:

Власти Златоуста (Челябинская область) под руководством бывшего мэра Максима Пекарского сдали в аренду фестивальную поляну частнику. Как URA.RU рассказали организаторы фестиваля авторской песни, недвижимость определена под ведение крестьянского хозяйства.

«Когда готовили в июле очередной фестиваль авторской песни „На арбузных корках“, узнали неприятное известие. Выяснилось, что власти отдали фестивальную поляну в Веселовке под Златоустом частнику в аренду. Теперь там будет фермерское хозяйство», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

На поляне энтузиасты на протяжении четырех лет собирают на фестиваль бардов со всего региона. Раньше мероприятие носило название «Черная скала» и проходило на Таганае. Потом появился нацпарк, пришлось искать новую локацию. Фестиваль с большой историей. Когда-то на нем выступал Олег Митяев и написал песню про Таганай.

«Искренне думаю, что администрация Златоуста в момент подписания документов не подумала, что это место постоянно используется жителями для отдыха именно в палатках, у реки, для всевозможных активных мероприятий. Они бережно относятся к природе. В любое время здесь чисто и ухожено. Река Ай делает изгиб удобный для безопасного купания и рыбалки», — высказалась в соцсетях продюсер песенного фестиваля Майя Авдошина.

Проведение на поляне привлекательного для туристов и творческих людей фестиваля власти не смутило. С устроителями мероприятий никто из властей планы по аренде не обсуждал. По вопросу горожане дискутируют в соцсетях, высказывая недовольство.

«Планы пока не готов комментировать. Я не возражаю против проведения мероприятий. А что будет потом, время покажет. За мной в настоящее время 1,3 га земли сельскохозяйственного назначения. При этом назначение под проведение фестивалей в законодательстве не предусмотрено», — заявил URA.RU арендатор Роман Новиков.

При этом в Земельном кодексе РФ земли для рекреационных целей отдельно описаны. В мэрии URA.RU заметили, что любой, кто желает пользоваться землей в муниципалитете, вправе обратиться с заявлением о предоставлении участка. Спорная площадка относится к землям сельхозназначения.

«В мае 2023 года в комитет по управлению имуществом (КУИ) обратился предприниматель с заявлением о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка в селе Веселовка. Недвижимость находится в зоне сельскохозяйственного назначения. Предназначена для организации фермерского хозяйства. До этого заявлений от других лиц по поводу данного участка никогда не поступало», — рассказала начальник комитета Елена Турова.

Собеседница добавила, что оснований для отказа у органа местного самоуправления не было. В настоящий момент отсутствуют также причины для расторжения договора аренды. Актив предоставлен в аренду на 10 лет. Но устроители с формальным соблюдением закона не спорят. Их смутило, что власти, зная о проведении фестиваля силами энтузиастов, ничего не сделали для сохранения популярного мероприятия. Представители оргкомитета пояснили URA.RU, что ресурсы о сдаче в земли в аренду не изучали, а готовили фестиваль. Закрытие площадки способно лишь ускорить отток активных жителей из города, уверены собеседники URA.RU.

При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями к экс-мэру Пекарскому. На запрос URA.RU на момент публикации он не отреагировал.

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Власти Златоуста (Челябинская область) под руководством бывшего мэра Максима Пекарского сдали в аренду фестивальную поляну частнику. Как URA.RU рассказали организаторы фестиваля авторской песни, недвижимость определена под ведение крестьянского хозяйства. «Когда готовили в июле очередной фестиваль авторской песни „На арбузных корках“, узнали неприятное известие. Выяснилось, что власти отдали фестивальную поляну в Веселовке под Златоустом частнику в аренду. Теперь там будет фермерское хозяйство», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. На поляне энтузиасты на протяжении четырех лет собирают на фестиваль бардов со всего региона. Раньше мероприятие носило название «Черная скала» и проходило на Таганае. Потом появился нацпарк, пришлось искать новую локацию. Фестиваль с большой историей. Когда-то на нем выступал Олег Митяев и написал песню про Таганай. «Искренне думаю, что администрация Златоуста в момент подписания документов не подумала, что это место постоянно используется жителями для отдыха именно в палатках, у реки, для всевозможных активных мероприятий. Они бережно относятся к природе. В любое время здесь чисто и ухожено. Река Ай делает изгиб удобный для безопасного купания и рыбалки», — высказалась в соцсетях продюсер песенного фестиваля Майя Авдошина. Проведение на поляне привлекательного для туристов и творческих людей фестиваля власти не смутило. С устроителями мероприятий никто из властей планы по аренде не обсуждал. По вопросу горожане дискутируют в соцсетях, высказывая недовольство. «Планы пока не готов комментировать. Я не возражаю против проведения мероприятий. А что будет потом, время покажет. За мной в настоящее время 1,3 га земли сельскохозяйственного назначения. При этом назначение под проведение фестивалей в законодательстве не предусмотрено», — заявил URA.RU арендатор Роман Новиков. При этом в Земельном кодексе РФ земли для рекреационных целей отдельно описаны. В мэрии URA.RU заметили, что любой, кто желает пользоваться землей в муниципалитете, вправе обратиться с заявлением о предоставлении участка. Спорная площадка относится к землям сельхозназначения. «В мае 2023 года в комитет по управлению имуществом (КУИ) обратился предприниматель с заявлением о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка в селе Веселовка. Недвижимость находится в зоне сельскохозяйственного назначения. Предназначена для организации фермерского хозяйства. До этого заявлений от других лиц по поводу данного участка никогда не поступало», — рассказала начальник комитета Елена Турова. Собеседница добавила, что оснований для отказа у органа местного самоуправления не было. В настоящий момент отсутствуют также причины для расторжения договора аренды. Актив предоставлен в аренду на 10 лет. Но устроители с формальным соблюдением закона не спорят. Их смутило, что власти, зная о проведении фестиваля силами энтузиастов, ничего не сделали для сохранения популярного мероприятия. Представители оргкомитета пояснили URA.RU, что ресурсы о сдаче в земли в аренду не изучали, а готовили фестиваль. Закрытие площадки способно лишь ускорить отток активных жителей из города, уверены собеседники URA.RU. При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями к экс-мэру Пекарскому. На запрос URA.RU на момент публикации он не отреагировал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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