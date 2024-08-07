Жители Челябинска сняли музыкальный клип о недавнем затоплении города из-за обильных дождей. Ролик с песней был подкреплен видеорядом реакций челябинцев и прыжков людей с набережной в реку Миасс. Клип опубликовали в группе во «ВКонтакте» Штаб общественной поддержки региона.
«Челябинцы сняли клип в память о прошедшем наводнении. Из-за аномальных дождей набережная южноуральской столицы ушла под воду и стала целым явлением. Здесь снимали рекламные ролики, купались прохожие и устраивали фотосессии», — написали в группе.
Песня на видео исполнена под гитару прямо на затопленной набережной реки Миасс в центре Челябинска. Музыкант сидел на скамье по колено в воде.
Затяжные ливни обрушились на Челябинск в конце июля. В городе были подтоплены набережные. Ленинский район пострадал больше всего, там в одной их школ организовали пункт временного размещения. Чрезвычайные ситуации были объявлены в нескольких районах Челябинской области. В Карабаше село Киолим затопило из-за прорыва дамбы. Сейчас на регион вновь надвигаются ливни. С 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы.
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