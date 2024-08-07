«Слишком добрый и честный»: жена вступилась за газовика, задержанного после крушения дома в Тагиле

Жена задержанного по делу о взрыве дома в Тагиле просит о домашнем аресте

07 августа 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Александр Алимов проводил опрессовку дома Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Гражданская жена Александра Алимова — газовика, задержанного по делу об обрушении жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, — вступилась за него на суде. Женщина (ее зовут Александра) обратила внимание на личностные характеристики своего сожителя. Вместе они четыре года, от предыдущих отношений у Александры есть 14-летний ребенок. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе» — передает слова Александры из зала суда корреспондент URA.RU. Она заявила, что в случае назначения домашнего ареста (следствие просит о СИЗО) готова обеспечивать Александра. Пятиэтажка обрушилась 1 августа после взрыва газа. Погибли десять человек, 16 получили травмы различной степени тяжести. Слесарь «Газэкса» Алимов, мастер Максим Гривский и слесарь Александра Ерыкина были последними, кто проводил проверку здания перед взрывом. Их задержали вечером 5 августа. URA.RU описывает все три процесса в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданская жена Александра Алимова — газовика, задержанного по делу об обрушении жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, — вступилась за него на суде. Женщина (ее зовут Александра) обратила внимание на личностные характеристики своего сожителя. Вместе они четыре года, от предыдущих отношений у Александры есть 14-летний ребенок. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе» — передает слова Александры из зала суда корреспондент URA.RU. Она заявила, что в случае назначения домашнего ареста (следствие просит о СИЗО) готова обеспечивать Александра. Пятиэтажка обрушилась 1 августа после взрыва газа. Погибли десять человек, 16 получили травмы различной степени тяжести. Слесарь «Газэкса» Алимов, мастер Максим Гривский и слесарь Александра Ерыкина были последними, кто проводил проверку здания перед взрывом. Их задержали вечером 5 августа. URA.RU описывает все три процесса в режиме онлайн.