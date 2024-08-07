«Слишком добрый и честный»: жена вступилась за газовика, задержанного после крушения дома в Тагиле

Жена задержанного по делу о взрыве дома в Тагиле просит о домашнем аресте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., александр алимов
Александр Алимов проводил опрессовку дома Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Гражданская жена Александра Алимова — газовика, задержанного по делу об обрушении жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, — вступилась за него на суде. Женщина (ее зовут Александра) обратила внимание на личностные характеристики своего сожителя.

Вместе они четыре года, от предыдущих отношений у Александры есть 14-летний ребенок. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе» — передает слова Александры из зала суда корреспондент URA.RU. Она заявила, что в случае назначения домашнего ареста (следствие просит о СИЗО) готова обеспечивать Александра.

Пятиэтажка обрушилась 1 августа после взрыва газа. Погибли десять человек, 16 получили травмы различной степени тяжести. Слесарь «Газэкса» Алимов, мастер Максим Гривский и слесарь Александра Ерыкина были последними, кто проводил проверку здания перед взрывом. Их задержали вечером 5 августа. URA.RU описывает все три процесса в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданская жена Александра Алимова — газовика, задержанного по делу об обрушении жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, — вступилась за него на суде. Женщина (ее зовут Александра) обратила внимание на личностные характеристики своего сожителя. Вместе они четыре года, от предыдущих отношений у Александры есть 14-летний ребенок. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе» — передает слова Александры из зала суда корреспондент URA.RU. Она заявила, что в случае назначения домашнего ареста (следствие просит о СИЗО) готова обеспечивать Александра. Пятиэтажка обрушилась 1 августа после взрыва газа. Погибли десять человек, 16 получили травмы различной степени тяжести. Слесарь «Газэкса» Алимов, мастер Максим Гривский и слесарь Александра Ерыкина были последними, кто проводил проверку здания перед взрывом. Их задержали вечером 5 августа. URA.RU описывает все три процесса в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...