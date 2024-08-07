На Урале сохранят уникальный детский сад, за который вступились бойцы СВО

Глава Дегтярского городского округа Вадим Пильников (свердловская область) принял решение не закрывать уникальный детский сад № 16, который ранее планировалось ликвидировать из-за низкой рождаемости. Садик отличается наличием психолога, логопеда и тьютора, а также коррекционной группы для детей с проблемами речи. Решение последовало после того, как участники специальной военной операции обратились к нему с видеообращением, в котором они просили не закрывать учреждение.
«Решение было очень сложным. До 22 августа руководители школ и детских садов совместно с управлением образования подготовят план действий по развитию нашей системы образования, дополнительных учебных программ по устранению недостатков, которые отмечены надзорными органами», — сказал Пильников в ходе встречи с родителями 2 августа. Кроме всего, планируется расширение сети платных дополнительных услуг в городе, доход от которых будет направлен на содержание здания детского сада.
В настоящее время детский сад № 16 посещают 87 детей, включая 18 детей с ограниченными возможностями здоровья. В Дегтярске функционируют семь детских садов, однако родители отмечают, что только два из них оборудованы для работы с детьми, имеющими особенности в развитии.
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