В Свердловской области набирает популярность русский аналог препарата «Оземпик»

На Урале начали скупать вместо датского «Оземпика» российский аналог «Квинсента»

08 августа 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Женщины пытаются худеть с помощью препаратов для диабетиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области наблюдается увеличение спроса на российский препарат «Квинсента», который служит аналогом датского «Оземпика», активно продвигаемого голливудскими знаменитостями как средство для снижения веса. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Екатерина Кривцова поделилась с журналистом URA.RU информацией о потенциальных рисках, связанных с использованием препарата не по назначению. «„Квинсента“ признана эффективной для лечения метаболических нарушений, но неправильное или самостоятельное применение может иметь серьезные последствия, вплоть до необходимости реанимационных мер. Люди, стремящиеся поддерживать определенный вес, могут самостоятельно использовать препараты для снижения массы тела, что опасно критическим снижением уровня глюкозы, обмороками и потерей речи. Хочу подчеркнуть важность осознанного подхода к приему любых лекарственных средств», — отметила Кривцова. Повышение веса и ожирение играют важную роль в развитии сахарного диабета второго типа. И проблемы с весом связаны с риском развития онкологических заболеваний и других серьезных состояний, поэтому борьба с лишним весом является необходимой. «Любой лекарственный препарат обладает не только эффективностью, но и побочными эффектами, и неправильное использование лекарств может привести не только к отдаленным осложнениям, но и стать угрозой для жизни», — поделилась медик. Клинический фармаколог Кривцова подчеркивает, что любое лекарство может быть полезным, но только врач способен определить, в каких условиях и дозировках его следует применять. «Самостоятельная покупка и прием лекарственных препаратов, основанный на советах друзей или рекламе, без консультации с врачом может привести к высокому риску госпитализации. Это подтверждается медицинской практикой», — подытожила врач-эндокринолог. «Оземпик» применяется в лечении сахарного диабета второго типа и с 2022 года входил в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако в ноябре 2022 года компания Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок данного препарата в Россию. Сегодня на отечественном рынке практически отсутствует датский препарат «Оземпик», но это не вызывает проблем, так как в России имеются аналоги этого средства. В октябре 2023 года был зарегистрирован полный российский аналог «Оземпика» под названием «Семавик». Кроме того, в России доступен «Квинсента», содержащий то же действующее вещество, что и датский препарат, но отличающийся по дозировкам. Также на рынке присутствуют средства с другими молекулами, но схожим механизмом действия, в числе которых «Саксенда», «Энлигрия» и «Трулисити». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области наблюдается увеличение спроса на российский препарат «Квинсента», который служит аналогом датского «Оземпика», активно продвигаемого голливудскими знаменитостями как средство для снижения веса. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Екатерина Кривцова поделилась с журналистом URA.RU информацией о потенциальных рисках, связанных с использованием препарата не по назначению. «„Квинсента“ признана эффективной для лечения метаболических нарушений, но неправильное или самостоятельное применение может иметь серьезные последствия, вплоть до необходимости реанимационных мер. Люди, стремящиеся поддерживать определенный вес, могут самостоятельно использовать препараты для снижения массы тела, что опасно критическим снижением уровня глюкозы, обмороками и потерей речи. Хочу подчеркнуть важность осознанного подхода к приему любых лекарственных средств», — отметила Кривцова. Повышение веса и ожирение играют важную роль в развитии сахарного диабета второго типа. И проблемы с весом связаны с риском развития онкологических заболеваний и других серьезных состояний, поэтому борьба с лишним весом является необходимой. «Любой лекарственный препарат обладает не только эффективностью, но и побочными эффектами, и неправильное использование лекарств может привести не только к отдаленным осложнениям, но и стать угрозой для жизни», — поделилась медик. Клинический фармаколог Кривцова подчеркивает, что любое лекарство может быть полезным, но только врач способен определить, в каких условиях и дозировках его следует применять. «Самостоятельная покупка и прием лекарственных препаратов, основанный на советах друзей или рекламе, без консультации с врачом может привести к высокому риску госпитализации. Это подтверждается медицинской практикой», — подытожила врач-эндокринолог. «Оземпик» применяется в лечении сахарного диабета второго типа и с 2022 года входил в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако в ноябре 2022 года компания Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок данного препарата в Россию. Сегодня на отечественном рынке практически отсутствует датский препарат «Оземпик», но это не вызывает проблем, так как в России имеются аналоги этого средства. В октябре 2023 года был зарегистрирован полный российский аналог «Оземпика» под названием «Семавик». Кроме того, в России доступен «Квинсента», содержащий то же действующее вещество, что и датский препарат, но отличающийся по дозировкам. Также на рынке присутствуют средства с другими молекулами, но схожим механизмом действия, в числе которых «Саксенда», «Энлигрия» и «Трулисити».