Жители ХМАО стали распродавать квартиры со скидками

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.
«В первую очередь могут торопиться с продажей те, кто попал под обновленную семейную ипотеку и планируют улучшить свои жилищные условия. Например, они рассчитывают купить жилье в новостройке пока программа не изменилась, поскольку такие риски есть. Либо же это клиенты, которые хотят продать квартиру и осенью купить дачу или построить загородный дом», — рассуждает аналитик.
На вторичном рынке в первую очередь, по словам риелторов, пользуются спросом квартиры с дисконтом. За счет скидок покупатели рассчитывают компенсировать расходы по кредиту с высокими базовыми ставками. В среднем владельцы квартир готовы снижать первоначальную стоимость жилья при срочной продаже на 5-7%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет исчезновение дешевых съемных квартир. На фоне старта делового сезона бюджетное жилье разбирают как студенты, так и югорчане, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки.
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