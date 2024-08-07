07 августа 2024

Жители ХМАО стали распродавать квартиры со скидками

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали продавать "вторичку" со скидками
Югорчане стали продавать "вторичку" со скидками Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

«В первую очередь могут торопиться с продажей те, кто попал под обновленную семейную ипотеку и планируют улучшить свои жилищные условия. Например, они рассчитывают купить жилье в новостройке пока программа не изменилась, поскольку такие риски есть. Либо же это клиенты, которые хотят продать квартиру и осенью купить дачу или построить загородный дом», — рассуждает аналитик.

На вторичном рынке в первую очередь, по словам риелторов, пользуются спросом квартиры с дисконтом. За счет скидок покупатели рассчитывают компенсировать расходы по кредиту с высокими базовыми ставками. В среднем владельцы квартир готовы снижать первоначальную стоимость жилья при срочной продаже на 5-7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет исчезновение дешевых съемных квартир. На фоне старта делового сезона бюджетное жилье разбирают как студенты, так и югорчане, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки. 

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. «В первую очередь могут торопиться с продажей те, кто попал под обновленную семейную ипотеку и планируют улучшить свои жилищные условия. Например, они рассчитывают купить жилье в новостройке пока программа не изменилась, поскольку такие риски есть. Либо же это клиенты, которые хотят продать квартиру и осенью купить дачу или построить загородный дом», — рассуждает аналитик. На вторичном рынке в первую очередь, по словам риелторов, пользуются спросом квартиры с дисконтом. За счет скидок покупатели рассчитывают компенсировать расходы по кредиту с высокими базовыми ставками. В среднем владельцы квартир готовы снижать первоначальную стоимость жилья при срочной продаже на 5-7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет исчезновение дешевых съемных квартир. На фоне старта делового сезона бюджетное жилье разбирают как студенты, так и югорчане, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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