02 августа 2024
01 августа 2024

В ХМАО грядет исчезновение дешевых съемных квартир

В ХМАО грядет исчезновение дешевых съемных кварти
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, чурилово, новый микрорайон, квартиры, новостройка
Риелторы прогнозируют резкое повышение спроса на дешевые съемные квартиры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе перед осенью прогнозируют резкое сокращение числа бюджетных квартир с рынка арендной недвижимости. На фоне старта делового сезона жилье разбирают как студенты, так и югорчане, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки, рассказал URA.RU риелтор компании «Этажи» Александр Иванов.

«Перед осенью на рынке арендной недвижимости начинается пиковый сезон. В это время исчезают наиболее доступные варианты. Априори самое бюджетное жилье по большей части выбирают студенты. Плюс еще на фоне снижения доступности ипотеки часть людей переориентировалась на рынок аренды. Их тоже интересует самое дешевое жилье, ведь они продолжают копить на собственное», — рассуждает ведущий аналитик компании Иванов.

Аналогично дешевые съемные квартиры будут разбирать югорчане, которые только покупают жилье по ипотеке, например, в новостройках. Дожидаясь сдачи домов, помимо арендной платы, им нужно еще вносить ежемесячные платежи за ипотеку. При этом вместе с дефицитом предложения по доступному жилью и повышением спроса риелторы ожидают рост стоимости аренды. «К осени цена может вырасти примерно на 10%», — добавляет аналитик.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно брать комбо-ипотеку. Такой кредит зачастую оформляют югорчане, которым при покупке жилья не хватает средств на первоначальный взнос.

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В Ханты-Мансийском автономном округе перед осенью прогнозируют резкое сокращение числа бюджетных квартир с рынка арендной недвижимости. На фоне старта делового сезона жилье разбирают как студенты, так и югорчане, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки, рассказал URA.RU риелтор компании «Этажи» Александр Иванов. «Перед осенью на рынке арендной недвижимости начинается пиковый сезон. В это время исчезают наиболее доступные варианты. Априори самое бюджетное жилье по большей части выбирают студенты. Плюс еще на фоне снижения доступности ипотеки часть людей переориентировалась на рынок аренды. Их тоже интересует самое дешевое жилье, ведь они продолжают копить на собственное», — рассуждает ведущий аналитик компании Иванов. Аналогично дешевые съемные квартиры будут разбирать югорчане, которые только покупают жилье по ипотеке, например, в новостройках. Дожидаясь сдачи домов, помимо арендной платы, им нужно еще вносить ежемесячные платежи за ипотеку. При этом вместе с дефицитом предложения по доступному жилью и повышением спроса риелторы ожидают рост стоимости аренды. «К осени цена может вырасти примерно на 10%», — добавляет аналитик. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно брать комбо-ипотеку. Такой кредит зачастую оформляют югорчане, которым при покупке жилья не хватает средств на первоначальный взнос.
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