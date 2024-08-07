«Виновных не назначают»: как защищались газовики, задержанные после взрыва дома в Нижнем Тагиле. Фото

Мастер и слесари получили домашний арест по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле

07 августа 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

На мере пресечения собралось много СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Сотрудники службы «Газэкс», обвиненные в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время взрыва в Нижнем Тагиле, сумели избежать СИЗО: все трое были отправлены под домашний арест до 1 октября. Подобное решение судей стало для многих неожиданностью. Как защищались мастер и два слесаря, на чем настаивали их адвокаты и что говорили родные фигурантов дела, — в сбойке URA.RU. Газовики проверяли в конце июня дом, который взорвался 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU На скамье подсудимых Ленинского райсуда были трое обвиняемых: мастер Максим Гривский и два слесаря его бригады: Александр Алимов и Александра Ерыкина. Им избиралась мера пресечения по обвинению по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, 24 июня бригада недостаточно хорошо проверила качество газового оборудования в доме №81 на улице Сибирская. А спустя время, 1 августа, грянул взрыв, пятиэтажка обрушилась. Под завалами погибло 10 человек, пятеро из которых — дети. АДВОКАТЫ Защита уверена, что газовики невиновны во взрыве Фото: Илья Московец © URA.RU «Мой подзащитный не признает вину, и не может признавать. Он объяснил, как 24 июня происходил осмотр дома его бригадой, которой он руководит. До 1 августа прошло пять недель. Если бы были какие-то утечки газа, то, наверное, за этот период времени они проявили себя, и жильцы бы дали знать в газовые службы», — заявил суду, а позже прессе адвокат мастера Гривского Сергей Прибылев. Его подзащитный тоже сказал перед началом заседания СМИ, что не считает себя виновным. «Может, было неаккуратное пользование газом в быту [и привело к взрыву]. Детская шалость — один из возможных вариантов», — предположил он. Гривский уверил, что во время осмотра были выявлены лишь незначительные замечания, при которых была возможна дальнейшая эксплуатация. Ерыкина нервничала более других Фото: Илья Московец © URA.RU Такую же позицию заняла и адвокат слесаря Ерыкиной Алена Афонина. Она назвала свою подзащитную добросовестным и ответственным человеком, который знает свое дело и всегда выполняет его ответственно. «Она очень переживает, потому что эта ситуация, эта трагедия совершенно не связана с ней. Виновный должен быть наказан, а не назначен, моя подзащитная невиновна. Я уверена, что люди честно выполнили свою работу», — сказала Афонина. РОДНЫЕ Кроме адвокатов была у обвиняемых и другая группа поддержки — их родные. У Ерыкиной в суд пришли сестра и сын, которые заявили, что женщина тяжело переживает всю ситуацию. В процессе было зачитано и письмо ее гражданского супруга, который сейчас находится на СВО. Он просил не помещать жену за решетку и обещал приехать в конце августа в отпуск. Аликина назвали прекрасным семьянином Фото: Илья Московец © URA.RU Аликина поддерживала в суде гражданская жена. Она сказала, что они вместе с Александром уже четыре года, за это время он проявил себя как внимательный и заботливый человек. Она обратила внимание суда на то, что мужчина воспитывает ее 14-летнего сына от предыдущего брака. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе», — сказала женщина в суде. ЗАЛОГ



Был и еще один аргумент, который пустила в ход защита обвиняемых. За всех троих компания «Газэкс» готова была внести залог. Гарантийные письма были предоставлены судьям. Сергей Прибылев был удовлетворен решением суда Фото: Илья Московец © URA.RU «В очень строгой мере пресечения, такой как содержание под стражей, не было необходимости. Закон предусматривает и другие меры — запрет определенных действий, домашний арест, залог, в том числе. Его была готова предоставить служба „Газэкс“. Размер залога не называется, по закону минимальный размер залога — 500 тысяч рублей», — объяснял адвокат Прибылев. В итоге залог не понадобился: всех троих обвиняемых (а их меры пресечения рассматривали отдельно три разных судьи) были отправлены под домашний арест до 1 октября. «Постановления суда будут получены, и тогда решится, будут ли эти решения обжалованы. По мнению следствия, обвиняемые могут воспрепятствовать работе следствия, могут сокрыть доказательства — по этой причине СК просил стражу», — прокомментировал прокурор Иван Перегуд. Сами газовики, как и их родные, от общения с прессой отказались. Александр Аликин выглядел хладнокровнее коллег Фото: Илья Московец © URA.RU Жена назвала его любящим и заботливым мужем и отцом Фото: Илья Московец © URA.RU Максиму Гривскому первому объявили о домашнем аресте… Фото: Илья Московец © URA.RU … и сняли наручники прямо в зале суда Фото: Илья Московец © URA.RU Суд он покинул вместе со своим адвокатом Сергеем Прибылевым Фото: Илья Московец © URA.RU Александра Ерыкина тяжело переживала происходящее Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме родных, Ерыкину, а также ее коллег, хорошо характеризовали соседи Фото: Илья Московец © URA.RU Впереди предстоит долгое расследование, а потом — рассмотрение дела в суде по существу. Кто окажется в будущем на скамье подсудимых, покажет время Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники службы «Газэкс», обвиненные в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время взрыва в Нижнем Тагиле, сумели избежать СИЗО: все трое были отправлены под домашний арест до 1 октября. Подобное решение судей стало для многих неожиданностью. Как защищались мастер и два слесаря, на чем настаивали их адвокаты и что говорили родные фигурантов дела, — в сбойке URA.RU. На скамье подсудимых Ленинского райсуда были трое обвиняемых: мастер Максим Гривский и два слесаря его бригады: Александр Алимов и Александра Ерыкина. Им избиралась мера пресечения по обвинению по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, 24 июня бригада недостаточно хорошо проверила качество газового оборудования в доме №81 на улице Сибирская. А спустя время, 1 августа, грянул взрыв, пятиэтажка обрушилась. Под завалами погибло 10 человек, пятеро из которых — дети. АДВОКАТЫ «Мой подзащитный не признает вину, и не может признавать. Он объяснил, как 24 июня происходил осмотр дома его бригадой, которой он руководит. До 1 августа прошло пять недель. Если бы были какие-то утечки газа, то, наверное, за этот период времени они проявили себя, и жильцы бы дали знать в газовые службы», — заявил суду, а позже прессе адвокат мастера Гривского Сергей Прибылев. Его подзащитный тоже сказал перед началом заседания СМИ, что не считает себя виновным. «Может, было неаккуратное пользование газом в быту [и привело к взрыву]. Детская шалость — один из возможных вариантов», — предположил он. Гривский уверил, что во время осмотра были выявлены лишь незначительные замечания, при которых была возможна дальнейшая эксплуатация. Такую же позицию заняла и адвокат слесаря Ерыкиной Алена Афонина. Она назвала свою подзащитную добросовестным и ответственным человеком, который знает свое дело и всегда выполняет его ответственно. «Она очень переживает, потому что эта ситуация, эта трагедия совершенно не связана с ней. Виновный должен быть наказан, а не назначен, моя подзащитная невиновна. Я уверена, что люди честно выполнили свою работу», — сказала Афонина. РОДНЫЕ Кроме адвокатов была у обвиняемых и другая группа поддержки — их родные. У Ерыкиной в суд пришли сестра и сын, которые заявили, что женщина тяжело переживает всю ситуацию. В процессе было зачитано и письмо ее гражданского супруга, который сейчас находится на СВО. Он просил не помещать жену за решетку и обещал приехать в конце августа в отпуск. Аликина поддерживала в суде гражданская жена. Она сказала, что они вместе с Александром уже четыре года, за это время он проявил себя как внимательный и заботливый человек. Она обратила внимание суда на то, что мужчина воспитывает ее 14-летнего сына от предыдущего брака. «[Александр] самый лучший супруг, не каждый может воспитывать чужого ребенка. <…> Он слишком добрый и честный, слишком ответственный. За любое дело берется и ведет до конца. Не верю, что он смог допустить ошибку в работе», — сказала женщина в суде. ЗАЛОГ Был и еще один аргумент, который пустила в ход защита обвиняемых. За всех троих компания «Газэкс» готова была внести залог. Гарантийные письма были предоставлены судьям. «В очень строгой мере пресечения, такой как содержание под стражей, не было необходимости. Закон предусматривает и другие меры — запрет определенных действий, домашний арест, залог, в том числе. Его была готова предоставить служба „Газэкс“. Размер залога не называется, по закону минимальный размер залога — 500 тысяч рублей», — объяснял адвокат Прибылев. В итоге залог не понадобился: всех троих обвиняемых (а их меры пресечения рассматривали отдельно три разных судьи) были отправлены под домашний арест до 1 октября. «Постановления суда будут получены, и тогда решится, будут ли эти решения обжалованы. По мнению следствия, обвиняемые могут воспрепятствовать работе следствия, могут сокрыть доказательства — по этой причине СК просил стражу», — прокомментировал прокурор Иван Перегуд. Сами газовики, как и их родные, от общения с прессой отказались.