Президент России Владимир Путин показал, что несмотря на атаку ВСУ в Курской области главными приоритетами у властей остаются социальные программы и улучшение жизни людей. Так эксперты объяснили URA.RU открытие президентом Владимиром Путиным трех крупных соцобъектов в режиме реального времени во время совещания с членами правительства.
«Масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно. Особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений, больниц, школ и детских садов», — отметил президент.
В качестве примера Владимир Путин привел новую инфекционную больницу в Пермском крае, которая уже приняла первых пациентов. «Для региона это приятное, важное событие. У него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям», — сказал глава государства.
Президент также рассказал о новом детском саде в Симферополе. «Он станет большим вкладом в развитие социальной инфраструктуры Республики Крым, в поддержку семей с детьми. Это современное здание, возведенное с учётом всех требований к безопасности и качеству подобных объектов», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил новую общеобразовательную школу в Нижнем Новгороде, которая сможет принять полторы тысячи учащихся и располагает всеми возможностями для обучения детей, дополнительных и внеклассных занятий. «Рассчитываю, что к началу этого учебного года дети начнут здесь учиться», — добавил президент.
«Конечно, это далеко не единственные объекты, не единственные стройки — это только конкретные примеры колоссальной работы, которая ведется на местах. Открываются и другие школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, наращивается социальная и обеспечивающая инфраструктура регионов. Только в этом году в России в рамках нацпроектов планируется построить около 370 школ и детских садов и порядка 340 учреждений здравоохранения», — заключил Владимир Путин.
Президент показал, что несмотря на события в Курской области у него остается в приоритете развитие социальной инфраструктуры в регионах, уверен член Академии политических наук Сергей Черняховский. «Идут боестолкновения, и до конца еще не завершились на границе с Курской областью. Президент подчеркивает, что жизни людей и социальные задачи приоритетны», — сказал эксперт.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с корреспондентом URA.RU добавил, что страна, несмотря на сложные и трагические события, должна жить. «Очень важно показать, что мы не ведём войну, а продолжаем специальную военную операцию до намеченных нами целей», — резюмировал политолог.
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