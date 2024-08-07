Пленный назвал главную задачу ВСУ в Курской области

Плененный солдат ВСУ: приказали занять позиции в Курской области и сделать видео
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Пленный солдат ВСУ заявил, что, при атаке на Курскую область, от них требовалось снять пару роликов для командования Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Взятый в плен военнослужащий ВСУ поделился деталями своей миссии на территории РФ. По его словам, украинские военные пришли в Курскую область ради видеороликов для командования.

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«Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — заявил плененный украинец. Его слова передает telegram-канал Shot. Пленный отметил, что после входа на территорию России их группу атаковала артиллерия, а затем и дроны во время попытки эвакуации.

ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В атаке участвовали около 1000 солдат ВСУ, передает RT. По информации главы Генштаба Валерия Герасимова, потери противника достигают до 315 человек (не менее 100 убитыми, 215 ранеными) и 54 единицы бронетехники, семь из которых — танки.

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Взятый в плен военнослужащий ВСУ поделился деталями своей миссии на территории РФ. По его словам, украинские военные пришли в Курскую область ради видеороликов для командования. «Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — заявил плененный украинец. Его слова передает telegram-канал Shot. Пленный отметил, что после входа на территорию России их группу атаковала артиллерия, а затем и дроны во время попытки эвакуации. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В атаке участвовали около 1000 солдат ВСУ, передает RT. По информации главы Генштаба Валерия Герасимова, потери противника достигают до 315 человек (не менее 100 убитыми, 215 ранеными) и 54 единицы бронетехники, семь из которых — танки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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