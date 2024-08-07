Пленный назвал главную задачу ВСУ в Курской области

Плененный солдат ВСУ: приказали занять позиции в Курской области и сделать видео

07 августа 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Пленный солдат ВСУ заявил, что, при атаке на Курскую область, от них требовалось снять пару роликов для командования Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Взятый в плен военнослужащий ВСУ поделился деталями своей миссии на территории РФ. По его словам, украинские военные пришли в Курскую область ради видеороликов для командования. Новость по теме Жертвы и разрушения: последствия завершившейся атаки ВСУ в Курской области «Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — заявил плененный украинец. Его слова передает telegram-канал Shot. Пленный отметил, что после входа на территорию России их группу атаковала артиллерия, а затем и дроны во время попытки эвакуации. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В атаке участвовали около 1000 солдат ВСУ, передает RT. По информации главы Генштаба Валерия Герасимова, потери противника достигают до 315 человек (не менее 100 убитыми, 215 ранеными) и 54 единицы бронетехники, семь из которых — танки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятый в плен военнослужащий ВСУ поделился деталями своей миссии на территории РФ. По его словам, украинские военные пришли в Курскую область ради видеороликов для командования. «Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — заявил плененный украинец. Его слова передает telegram-канал Shot. Пленный отметил, что после входа на территорию России их группу атаковала артиллерия, а затем и дроны во время попытки эвакуации. ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области 6 августа. В атаке участвовали около 1000 солдат ВСУ, передает RT. По информации главы Генштаба Валерия Герасимова, потери противника достигают до 315 человек (не менее 100 убитыми, 215 ранеными) и 54 единицы бронетехники, семь из которых — танки.