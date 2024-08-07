Жертвы и разрушения: последствия завершившейся атаки ВСУ в Курской области

Утром 6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.
Доклад Главы Генштаба Валерия Герасимова
Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимир Путину о ситуации в регионе, уточнив, что продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. По информации главы Генштаба, в атаке на Курскую область участвовали около 1000 солдат ВСУ. По его словам, потери противника достигают 315 человек (не менее 100 убитыми) и 54 единицы бронетехники, семь из которых — танки.
Продолжение столкновений
Минобороны России сообщило о продолжении боевых действий вблизи российско-украинской границы. В какие именно районы прорвался противник, в ведомстве не уточнили.
Пострадавшие и погибшие мирные жители
В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 24 человека, включая шесть детей, сообщили в Минздраве РФ. Тринадцать человек госпитализированы, среди них трое детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.
По сообщению главного внештатного хирурга области Андрея Локтионова, среди пострадавших есть сотрудники скорой помощи. Общее количество погибших достигло пяти, включая фельдшера и водителя скорой помощи, погибших от удара дроном.
Влияние на рынок энергоресурсов
Информация об атаке на Курскую область привела к повышению цен на газ на 5%. Участники рынка опасаются относительно возможного воздействия боевых действий на поставки российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа».
Оценка ситуации и меры реагирования
Логистика и медицинская помощь
Движение по Московской железной дороге в Курской области осуществляется в штатном режиме. Глава Кореневского района региона Марина Дегтярева призвала ограничить передвижение по поселку из-за ситуации в приграничье.
Финансовая поддержка и помощь от регионов
Москва и Петербург обещали направить медицинских специалистов для помощи пострадавшим. Орловская область уже разместила первую группу жителей приграничных районов Курской области. Федеральные медицинские центры направили бригаду специалистов для помощи в регионе. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области.
Расследование Следственного комитета
СК РФ возбудил уголовное дело по фактам атак ВСУ. Расследование ведется по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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