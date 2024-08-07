ВСУ разрушили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области

Атакой ВСУ разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.
«Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться», — сообщил настоятель РБК. По его словам, во время эвакуации один человек погиб. Он также отметил, что власти обещали оказать помощь пострадавшим служителям монастыря.
6 августа украинские вооруженные силы предприняли попытку проникновения на территорию Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об участии примерно тысячи военнослужащих ВСУ в этой атаке, передает RT.
Наступление противника было пресечено совместными усилиями пограничников и подкрепляющих подразделений с применением авиации, а также ракетных сил и артиллерийских установок. По информации Герасимова, потери среди личного состава Вооруженных Сил Украины составили порядка 315 человек (около 100 погибшими), кроме того утрачено 54 единицы бронетехники, передает «Царьград». URA.RU собрало главные заявления Герасимова, прозвучавшие во время доклада.
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