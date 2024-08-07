Герасимов заявил о прекращении продвижения ВСУ вглубь Курской области: главное из заявлений

Глава Генштаба Валерий Герасимов выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным во время совещания российского лидера с членами правительства РФ. На данный момент глава генштаба находится в Курской области в одном из пунктов оперативного управления. По словам Герасимова, на данный момент продвижение украинских солдат приостановлено, и в скором времени можно ждать полный разгром противника. Главные заявления главы Генштаба — в материале URA.RU.
Атака ВСУ и потери противника
Глава Генштаба сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1000 солдат ВСУ. Он отметил, что продвижение противника было остановлено силами пограничников и подразделений усиления, с использованием авиационных ударов, ракетных войск и артиллерии. По его Герасимова, потери ВСУ достигают до 315 человек (не менее 100 убитыми, 215 ранеными) и 54 единицы бронетехники, 7 из которых — танки.
Остановка продвижения противника
Герасимов также отметил, что, несмотря на численность, продвижение противника вглубь региона было остановлено. Он сообщил, что в настоящее время подразделения группировки «Север» и пограничники ФСБ уничтожают противника в районах около госграницы. Глава Генштаба подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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