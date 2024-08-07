Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — сообщили в ведомстве. Об этом передает ТАСС.
6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.
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