Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью

07 августа 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 Фото: Владислав Нелюбин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — сообщили в ведомстве. Об этом передает ТАСС. 6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — сообщили в ведомстве. Об этом передает ТАСС. 6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.