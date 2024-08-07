Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью

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Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — сообщили в ведомстве. Об этом передает ТАСС.

6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.

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Вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“», — сообщили в ведомстве. Об этом передает ТАСС. 6 августа Курскую область атаковали ВСУ, и столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был развернут оперативный штаб, работающий круглосуточно. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе. По словам Герасимова, продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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