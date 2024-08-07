Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом сообщил источник.
«Решением суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сообщил источник. Об этом пишет «
По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности парка. Следствие продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.
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