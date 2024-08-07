Суд отправил под домашний арест генерал-майора Минобороны Владимира Шестерова

08 августа 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Шестерова обвиняют в хищении государственных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом сообщил источник. «Решением суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сообщил источник. Об этом пишет « Коммерсант ». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности парка. Следствие продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом сообщил источник. «Решением суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сообщил источник. Об этом пишет «Коммерсант». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности парка. Следствие продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.