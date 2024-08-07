07 августа 2024

Суд отправил под домашний арест генерал-майора Минобороны Владимира Шестерова

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, решетка, замок, наказание, преступление, суд
Шестерова обвиняют  в хищении государственных средств Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом сообщил источник.

«Решением суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сообщил источник. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности парка. Следствие продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.

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Генерал-майор Владимир Шестеров, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России, отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении государственных средств. Об этом сообщил источник. «Решением суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — сообщил источник. Об этом пишет «Коммерсант». По данным следствия, Шестеров вместе с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности парка. Следствие продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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