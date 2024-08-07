07 августа 2024

Белый дом: США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

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Президент США. stock, Карин Жан-Пьер,  stock
Карин Жан-Пьер заявила о планах связаться с украинскими военными Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены уточнить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) цели их действий в Курской области. При этом она подчеркнула, что поддержку действий Украины со стороны Вашингтона.

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«Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — сообщила Жан-Пьер. Она также добавила, что США продолжат поддерживать Украину, которая, по словам Вашингтона, занимается самообороной.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, которая была остановлена. Герасимов утверждает, что украинская сторона понесла значительные потери в ходе этой операции. Президент России Владимир Путин ранее высказался о действиях киевского режима, назвав их масштабной провокацией, передает RT.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены уточнить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) цели их действий в Курской области. При этом она подчеркнула, что поддержку действий Украины со стороны Вашингтона. «Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — сообщила Жан-Пьер. Она также добавила, что США продолжат поддерживать Украину, которая, по словам Вашингтона, занимается самообороной. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, которая была остановлена. Герасимов утверждает, что украинская сторона понесла значительные потери в ходе этой операции. Президент России Владимир Путин ранее высказался о действиях киевского режима, назвав их масштабной провокацией, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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