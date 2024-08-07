Белый дом: США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

08 августа 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер заявила о планах связаться с украинскими военными Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены уточнить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) цели их действий в Курской области. При этом она подчеркнула, что поддержку действий Украины со стороны Вашингтона. Новость по теме Жертвы и разрушения: последствия завершившейся атаки ВСУ в Курской области «Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — сообщила Жан-Пьер. Она также добавила, что США продолжат поддерживать Украину, которая, по словам Вашингтона, занимается самообороной. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, которая была остановлена. Герасимов утверждает, что украинская сторона понесла значительные потери в ходе этой операции. Президент России Владимир Путин ранее высказался о действиях киевского режима, назвав их масштабной провокацией, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены уточнить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) цели их действий в Курской области. При этом она подчеркнула, что поддержку действий Украины со стороны Вашингтона. «Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях», — сообщила Жан-Пьер. Она также добавила, что США продолжат поддерживать Украину, которая, по словам Вашингтона, занимается самообороной. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, которая была остановлена. Герасимов утверждает, что украинская сторона понесла значительные потери в ходе этой операции. Президент России Владимир Путин ранее высказался о действиях киевского режима, назвав их масштабной провокацией, передает RT.