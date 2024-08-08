Алаудинов: спецназ «Ахмат» усиливает позиции в Курской области

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
По словам Апти Алаудинова, ВСУ пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем пребывании в Курской области вместе с подразделением. По его словам, «Ахмат» усиливает свои позиции.

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«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“, один из отрядов, также здесь. Мы усиливаем свои позиции и продолжим выполнять задачи на благо нашего государства», — заявил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

По словам Алаудинова, вражеские силы пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области. Он выразил уверенность в скором решении этой задачи и уничтожении противника.

Эти события происходят на фоне сообщения начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о наступлении ВСУ в Курской области 6 августа. Оно было остановлено с серьезными потерями для украинской стороны.

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Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем пребывании в Курской области вместе с подразделением. По его словам, «Ахмат» усиливает свои позиции. «Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“, один из отрядов, также здесь. Мы усиливаем свои позиции и продолжим выполнять задачи на благо нашего государства», — заявил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Алаудинова, вражеские силы пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области. Он выразил уверенность в скором решении этой задачи и уничтожении противника. Эти события происходят на фоне сообщения начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о наступлении ВСУ в Курской области 6 августа. Оно было остановлено с серьезными потерями для украинской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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