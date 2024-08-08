Алаудинов: спецназ «Ахмат» усиливает позиции в Курской области

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем пребывании в Курской области вместе с подразделением. По его словам, «Ахмат» усиливает свои позиции.
«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“, один из отрядов, также здесь. Мы усиливаем свои позиции и продолжим выполнять задачи на благо нашего государства», — заявил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
По словам Алаудинова, вражеские силы пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области. Он выразил уверенность в скором решении этой задачи и уничтожении противника.
Эти события происходят на фоне сообщения начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о наступлении ВСУ в Курской области 6 августа. Оно было остановлено с серьезными потерями для украинской стороны.
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