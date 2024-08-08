Алаудинов: спецназ «Ахмат» усиливает позиции в Курской области

08 августа 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

По словам Апти Алаудинова, ВСУ пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем пребывании в Курской области вместе с подразделением. По его словам, «Ахмат» усиливает свои позиции. Новость по теме Герасимов заявил о прекращении продвижения ВСУ вглубь Курской области: главное из заявлений «Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“, один из отрядов, также здесь. Мы усиливаем свои позиции и продолжим выполнять задачи на благо нашего государства», — заявил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Алаудинова, вражеские силы пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области. Он выразил уверенность в скором решении этой задачи и уничтожении противника. Эти события происходят на фоне сообщения начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о наступлении ВСУ в Курской области 6 августа. Оно было остановлено с серьезными потерями для украинской стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем пребывании в Курской области вместе с подразделением. По его словам, «Ахмат» усиливает свои позиции. «Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“, один из отрядов, также здесь. Мы усиливаем свои позиции и продолжим выполнять задачи на благо нашего государства», — заявил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Алаудинова, вражеские силы пытаются продвигаться в приграничных районах Курской области. Он выразил уверенность в скором решении этой задачи и уничтожении противника. Эти события происходят на фоне сообщения начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о наступлении ВСУ в Курской области 6 августа. Оно было остановлено с серьезными потерями для украинской стороны.