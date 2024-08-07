Стало известно, кто координировал вылазку ВСУ в Курской области

Депутат Шхагошев: операцию ВСУ в Курской области готовила Британия

07 августа 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

После успешного отражения атаки ожидается ускорение продвижения российских войск Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Операция по вылазке в Курскую область была разработана украинскими вооруженными силами совместно со спецслужбами Британии. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. «Стратегический ответ на вылазку будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — сказал Шхагошев РИА Новости. Шхагошев также отметил, что во многих странах «ястребы» не заинтересованы в достижении мира и стараются поддерживать напряженность между сторонами. По его словам, после успешного отражения атаки на Курскую область ожидается ускорение продвижения российских войск, учитывая значительные ресурсы, которые противник вложил в эту операцию. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. Из-за неспокойной обстановки около границы в регионе был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки. В регионе ввели режим ЧС. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операция по вылазке в Курскую область была разработана украинскими вооруженными силами совместно со спецслужбами Британии. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. «Стратегический ответ на вылазку будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — сказал Шхагошев РИА Новости. Шхагошев также отметил, что во многих странах «ястребы» не заинтересованы в достижении мира и стараются поддерживать напряженность между сторонами. По его словам, после успешного отражения атаки на Курскую область ожидается ускорение продвижения российских войск, учитывая значительные ресурсы, которые противник вложил в эту операцию. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. Из-за неспокойной обстановки около границы в регионе был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки. В регионе ввели режим ЧС. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских солдат приостановлено и предстоит полный разгром противника. Последние новости об атаке ВСУ по приграничным территориям — в материале URA.RU.