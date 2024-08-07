07 августа 2024

В лесах Свердловской области появились первые опята. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опята. Stock
Грибники уже начинают мариновать опята (архивное фото) Фото:

В лесах возле Таватуя (Свердловская область) появились первые опята. Фотографиями грибники поделились в соцсетях.

«Ну что… Понеслась, первые вкусняшки пошли», — пишет Татьяна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями, на которых изображены опята. Девушка поделилась, что сделала эти кадры в направлении Таватуя.

В комментариях пользователи отмечают, что возле Полевского также уже видели опят. А некоторые грибники уже даже замариновали их: «Я уже первые замариновала», — поделилась свердловчанка.

Конец августа — это самый богатый на грибы сезон. В это время в лесах можно найти белые грибы, грузди, рыжики, подберезовики, сыроежки, маслята и другие грибы. О том, где и как собирать грибы в августе — в материале URA.RU.

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В лесах возле Таватуя (Свердловская область) появились первые опята. Фотографиями грибники поделились в соцсетях. «Ну что… Понеслась, первые вкусняшки пошли», — пишет Татьяна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями, на которых изображены опята. Девушка поделилась, что сделала эти кадры в направлении Таватуя. В комментариях пользователи отмечают, что возле Полевского также уже видели опят. А некоторые грибники уже даже замариновали их: «Я уже первые замариновала», — поделилась свердловчанка. Конец августа — это самый богатый на грибы сезон. В это время в лесах можно найти белые грибы, грузди, рыжики, подберезовики, сыроежки, маслята и другие грибы. О том, где и как собирать грибы в августе — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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