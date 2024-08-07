В лесах возле Таватуя (Свердловская область) появились первые опята. Фотографиями грибники поделились в соцсетях.
«Ну что… Понеслась, первые вкусняшки пошли», — пишет Татьяна в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловскойобл» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями, на которых изображены опята. Девушка поделилась, что сделала эти кадры в направлении Таватуя.
В комментариях пользователи отмечают, что возле Полевского также уже видели опят. А некоторые грибники уже даже замариновали их: «Я уже первые замариновала», — поделилась свердловчанка.
Конец августа — это самый богатый на грибы сезон. В это время в лесах можно найти белые грибы, грузди, рыжики, подберезовики, сыроежки, маслята и другие грибы. О том, где и как собирать грибы в августе — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!