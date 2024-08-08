Над Курской областью сбили пять ракет ВСУ

Над Курской областью сбили пять ракет
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В небе над Курской областью ликвидированы пять ракет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также сообщил о шести сбитых беспилотниках.
«Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет», —
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