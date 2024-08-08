Над Курской областью сбили пять ракет ВСУ

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Над Курской областью сбили пять ракет Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В небе над Курской областью ликвидированы пять ракет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также сообщил о шести сбитых беспилотниках.

«Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram. Он предупредил жителей региона, что трогать их нельзя.

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В небе над Курской областью ликвидированы пять ракет. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также сообщил о шести сбитых беспилотниках. «Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram. Он предупредил жителей региона, что трогать их нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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