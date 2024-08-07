07 августа 2024

В Челябинской области подтопленными остаются 220 частных домов и 558 приусадебных участков

В Челябинской области подтопленными остаются 220 частных домов и 558 участков
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В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Обстановка по дождевому паводку в регионе. На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех ПВР остаются 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях остаются без существенной динамики. Сотрудники МЧС России по региону продолжают работу на подтопленных территориях.

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В Челябинской области на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС. «Обстановка по дождевому паводку в регионе. На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех ПВР остаются 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях остаются без существенной динамики. Сотрудники МЧС России по региону продолжают работу на подтопленных территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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