В Челябинской области подтопленными остаются 220 частных домов и 558 приусадебных участков

В Челябинской области на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Обстановка по дождевому паводку в регионе. На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех ПВР остаются 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях остаются без существенной динамики. Сотрудники МЧС России по региону продолжают работу на подтопленных территориях.
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