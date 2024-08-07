07 августа 2024

В центре Миасса вырос урожай грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы выросли большим семейством
Грибы выросли большим семейством Фото:

В центре Миасса (Челябинская область) выросли грибы. Жители рассказали, что рвать их можно прямо с газонов.

«В центре города после дождей растут грибы. [Урожай созрел] прямо на газоне», — отметили подписчики telegram-канала «Миасский пломбир».

На фотографии видно, что грибы вылезли неподалеку от проезжей части. Житель Миасса определил для URA.RU, что местом съемки стал проспект Автозаводцев неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Слон». В Ильменском заповеднике по снимкам идентифицировать урожай не стали.

«Нежелательно есть грибы, выросшие рядом с автомобильными дорогами. Ничего смертельного не произойдет, если гриб съедобный, но зачем подвергать организм лишней нагрузке?» — прокомментировали URA.RU специалисты.

Биологи отметили, что произрастание грибов в городских условиях редким явлением не является. Такое происходит при большой влажности одновременно с теплом. Встретить грибы можно не только в городах Челябинской области. В заповеднике отметили, что в Санкт-Петербурге вдоль Петергофского шоссе иногда также растут белые грибы.

Собирать и есть выросшие у дороги грибы биологи не рекомендовали
Собирать и есть выросшие у дороги грибы биологи не рекомендовали
Фото:
В городе грибы можно встретить при теплой и влажной погоде
В городе грибы можно встретить при теплой и влажной погоде
Фото:

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В центре Миасса (Челябинская область) выросли грибы. Жители рассказали, что рвать их можно прямо с газонов. «В центре города после дождей растут грибы. [Урожай созрел] прямо на газоне», — отметили подписчики telegram-канала «Миасский пломбир». На фотографии видно, что грибы вылезли неподалеку от проезжей части. Житель Миасса определил для URA.RU, что местом съемки стал проспект Автозаводцев неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Слон». В Ильменском заповеднике по снимкам идентифицировать урожай не стали. «Нежелательно есть грибы, выросшие рядом с автомобильными дорогами. Ничего смертельного не произойдет, если гриб съедобный, но зачем подвергать организм лишней нагрузке?» — прокомментировали URA.RU специалисты. Биологи отметили, что произрастание грибов в городских условиях редким явлением не является. Такое происходит при большой влажности одновременно с теплом. Встретить грибы можно не только в городах Челябинской области. В заповеднике отметили, что в Санкт-Петербурге вдоль Петергофского шоссе иногда также растут белые грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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