В Копейске (Челябинская область) на пешеходном переходе на проспекте Победы водитель Toyota Estima сбил двух 10-летних девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции города 8 августа.
«В районе дома № 1 по проспекту Победы 37-летний водитель за рулем автомобилем Toyota Estima, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2014 года рождения. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора», — сообщили в отделе.
В результате девочки-пешеходы получили телесные повреждения. В Госавтоинспекции напомнили об обязанности водителей пропускать пешеходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!