07 августа 2024

В Копейске водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сбил двух девочек
Водитель сбил двух девочек Фото:

В Копейске (Челябинская область) на пешеходном переходе на проспекте Победы водитель Toyota Estima сбил двух 10-летних девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции города 8 августа.

«В районе дома № 1 по проспекту Победы 37-летний водитель за рулем автомобилем Toyota Estima, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2014 года рождения. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора», — сообщили в отделе.

В результате девочки-пешеходы получили телесные повреждения. В Госавтоинспекции напомнили об обязанности водителей пропускать пешеходов.

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В Копейске (Челябинская область) на пешеходном переходе на проспекте Победы водитель Toyota Estima сбил двух 10-летних девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции города 8 августа. «В районе дома № 1 по проспекту Победы 37-летний водитель за рулем автомобилем Toyota Estima, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2014 года рождения. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора», — сообщили в отделе. В результате девочки-пешеходы получили телесные повреждения. В Госавтоинспекции напомнили об обязанности водителей пропускать пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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