07 августа 2024

Свердловский участник СВО, убивший супругу, выстрелил в ее нового мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный мужчина скрылся на автомобиле
Вооруженный мужчина скрылся на автомобиле Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Участник спецоперации из Богдановича (Свердловская область) после убийства супруги выстрелил в ее нового мужа, с которым она расписалась 2 августа. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«После убийства жены он выстрелил в ее нового супруга», — сказал собеседник. Состояние пострадавшего не уточняется.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса, где и совершил преступление. После этого нападавший скрылся на иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Участник спецоперации из Богдановича (Свердловская область) после убийства супруги выстрелил в ее нового мужа, с которым она расписалась 2 августа. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «После убийства жены он выстрелил в ее нового супруга», — сказал собеседник. Состояние пострадавшего не уточняется. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса, где и совершил преступление. После этого нападавший скрылся на иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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