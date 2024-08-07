Свердловский участник СВО, убивший супругу, выстрелил в ее нового мужа

Участник спецоперации из Богдановича (Свердловская область) после убийства супруги выстрелил в ее нового мужа, с которым она расписалась 2 августа. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«После убийства жены он выстрелил в ее нового супруга», — сказал собеседник. Состояние пострадавшего не уточняется.
Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса, где и совершил преступление. После этого нападавший скрылся на иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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