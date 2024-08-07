07 августа 2024

В Челябинске отремонтируют рекордное число квартальных проездов. Фото

В Челябинске продолжается проект «Дорожный рывок»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, знак, проезд, жилье, недвижимость, новостройки, дом
На данный момент в городе ведется работа на семи объектах Фото:

В Челябинске на данный момент полным ходом ведется работа по асфальтированию межквартальных проездов и тротуаров. В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов. Сейчас идет работа на семи объектах, сообщается на сайте мэрии.

«Сейчас работы ведутся на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, 4. Трудовая, 31, 33, 35, Шоссе Металлургов, 3А, 3Б, 3В, Шоссе Металлургов, 7, 7А. Также ведется благоустройство улиц Шоссе Металлургов, 29, 31, Дегтярева, 57А, Мира, 8, 10, Черкасская, 6, 8», — сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, в настоящее время завершен ремонт по улицам Богдана Хмельницкого, 31, Шоссе Металлургов, 72, 72 А. В рамках проекта Губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» межквартальные и дворовые проезды ремонтируются во всех районах города.

В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов
В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов
Фото:
Сейчас идет работа на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, Трудовая, Шоссе Металлургов, Дегтярева, Мира, Черкасской
Сейчас идет работа на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, Трудовая, Шоссе Металлургов, Дегтярева, Мира, Черкасской
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на данный момент полным ходом ведется работа по асфальтированию межквартальных проездов и тротуаров. В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов. Сейчас идет работа на семи объектах, сообщается на сайте мэрии. «Сейчас работы ведутся на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, 4. Трудовая, 31, 33, 35, Шоссе Металлургов, 3А, 3Б, 3В, Шоссе Металлургов, 7, 7А. Также ведется благоустройство улиц Шоссе Металлургов, 29, 31, Дегтярева, 57А, Мира, 8, 10, Черкасская, 6, 8», — сообщили в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, в настоящее время завершен ремонт по улицам Богдана Хмельницкого, 31, Шоссе Металлургов, 72, 72 А. В рамках проекта Губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» межквартальные и дворовые проезды ремонтируются во всех районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...