В Челябинске отремонтируют рекордное число квартальных проездов. Фото

В Челябинске продолжается проект «Дорожный рывок»

08 августа 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

На данный момент в городе ведется работа на семи объектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на данный момент полным ходом ведется работа по асфальтированию межквартальных проездов и тротуаров. В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов. Сейчас идет работа на семи объектах, сообщается на сайте мэрии. «Сейчас работы ведутся на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, 4. Трудовая, 31, 33, 35, Шоссе Металлургов, 3А, 3Б, 3В, Шоссе Металлургов, 7, 7А. Также ведется благоустройство улиц Шоссе Металлургов, 29, 31, Дегтярева, 57А, Мира, 8, 10, Черкасская, 6, 8», — сообщили в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, в настоящее время завершен ремонт по улицам Богдана Хмельницкого, 31, Шоссе Металлургов, 72, 72 А. В рамках проекта Губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» межквартальные и дворовые проезды ремонтируются во всех районах города. В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов Фото: пресс-служба мэрии города Челябинска Сейчас идет работа на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, Трудовая, Шоссе Металлургов, Дегтярева, Мира, Черкасской Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на данный момент полным ходом ведется работа по асфальтированию межквартальных проездов и тротуаров. В Металлургическом районе до конца года планируется отремонтировать 26 внутриквартальных проездов. Сейчас идет работа на семи объектах, сообщается на сайте мэрии. «Сейчас работы ведутся на семи объектах по улицам 50-летия ВЛКСМ, 4. Трудовая, 31, 33, 35, Шоссе Металлургов, 3А, 3Б, 3В, Шоссе Металлургов, 7, 7А. Также ведется благоустройство улиц Шоссе Металлургов, 29, 31, Дегтярева, 57А, Мира, 8, 10, Черкасская, 6, 8», — сообщили в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, в настоящее время завершен ремонт по улицам Богдана Хмельницкого, 31, Шоссе Металлургов, 72, 72 А. В рамках проекта Губернатора Алексея Текслера «Дорожный рывок» межквартальные и дворовые проезды ремонтируются во всех районах города.