07 августа 2024

Движение на ЕКАД встало из-за аварии грузовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Две из четырех полос перекрыты
Две из четырех полос перекрыты Фото:

На 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 8 августа образовалась пробка из-за аварии двух большегрузов. Две из четырех полосы перекрыты, на месте работают инспекторы, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Люди в результате ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта на данном участке затруднено, две из четырех полос перекрыты», — следует из сообщения.

Проезд осуществляется в обе стороны по двум полосам. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку.

Две полосы движения перекрыты
Две полосы движения перекрыты
Фото:
Люди в аварии не пострадали
Люди в аварии не пострадали
Фото:
На месте инцидента работают инспекторы
На месте инцидента работают инспекторы
Фото:
ДТП случилось на 21 километре ЕКАД
ДТП случилось на 21 километре ЕКАД
Фото:

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На 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 8 августа образовалась пробка из-за аварии двух большегрузов. Две из четырех полосы перекрыты, на месте работают инспекторы, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Люди в результате ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта на данном участке затруднено, две из четырех полос перекрыты», — следует из сообщения. Проезд осуществляется в обе стороны по двум полосам. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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