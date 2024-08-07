Две из четырех полос перекрыты
На 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 8 августа образовалась пробка из-за аварии двух большегрузов. Две из четырех полосы перекрыты, на месте работают инспекторы, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Люди в результате ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта на данном участке затруднено, две из четырех полос перекрыты», — следует из сообщения.
Проезд осуществляется в обе стороны по двум полосам. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку.
Две полосы движения перекрыты
Люди в аварии не пострадали
На месте инцидента работают инспекторы
ДТП случилось на 21 километре ЕКАД
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!