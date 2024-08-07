07 августа 2024

«Адекватный парень»: свердловский боец СВО купил машину, на которой скрылся, за 2 недели до убийства

Свердловский боец СВО купил машину, на которой скрылся, за 2 недели до убийства
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина находился в отпуске в Богдановиче, когда совершил убийство
Мужчина находился в отпуске в Богдановиче, когда совершил убийство Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М. купил желтую иномарку Daihatsu Boon, на которой скрылся после убийства бывшей супруги, 24 июля — то есть за две недели до преступления. Об этом URA.RU рассказал бывший владелец машины Алексей Л.

«Показался вообще адекватным парнем, ничего подозрительного в его поведении не заметил. Посмотрел, купил, уехал, с тех пор с ним больше не общался», — поделился собеседник.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как идет операция, в режиме онлайн. 

Спустя час после убийства фотография машины, сделанная человеком с окровавленными руками, появилась в соцсетях
Спустя час после убийства фотография машины, сделанная человеком с окровавленными руками, появилась в соцсетях
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Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М. купил желтую иномарку Daihatsu Boon, на которой скрылся после убийства бывшей супруги, 24 июля — то есть за две недели до преступления. Об этом URA.RU рассказал бывший владелец машины Алексей Л. «Показался вообще адекватным парнем, ничего подозрительного в его поведении не заметил. Посмотрел, купил, уехал, с тех пор с ним больше не общался», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как идет операция, в режиме онлайн. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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