«Адекватный парень»: свердловский боец СВО купил машину, на которой скрылся, за 2 недели до убийства

Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М. купил желтую иномарку Daihatsu Boon, на которой скрылся после убийства бывшей супруги, 24 июля — то есть за две недели до преступления. Об этом URA.RU рассказал бывший владелец машины Алексей Л.
«Показался вообще адекватным парнем, ничего подозрительного в его поведении не заметил. Посмотрел, купил, уехал, с тех пор с ним больше не общался», — поделился собеседник.
Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. По предварительным данным, боец СВО пришел в частный дом своей бывшей жены на улице Карла Маркса и зарезал сначала ее, а затем выстрелил в нового мужа. С нынешним возлюбленным женщина расписалась 2 августа. После этого нападавший скрылся на желтой иномарке, его ищут. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как идет операция, в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!