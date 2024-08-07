В Тюменской области увеличили размер выплат пострадавшим в ЧС

08 августа 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от паводка в Тюменской области повышенное пособие заплатят автоматически Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области увеличен размер единовременных выплат пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В Тюменской области увеличены размеры единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Тюменской области от 22.01.2021 № 11-п „Об утверждении Порядка и условий осуществления единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Исходя из документа, размер единовременной матпомощи составит 15 000 рублей на человека. При частичной утрате имущества во время ЧС размер выплат составит 75 000 рублей. При полной — 150 000 рублей на человека. Единовременное пособие членам семей лиц, погибших во время ЧС, составит 1,5 миллиона рублей. Размер выплат гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью составит 600 000 рублей. За легкий вред здоровью заплатят 300 000 рублей. В Инфоцентре добавили, что жителям Тюменской области, пострадавшим во время паводка 2024 года, доплаты будут произведены автоматически. Никуда обращаться для этого не надо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области увеличен размер единовременных выплат пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В Тюменской области увеличены размеры единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Тюменской области от 22.01.2021 № 11-п „Об утверждении Порядка и условий осуществления единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Исходя из документа, размер единовременной матпомощи составит 15 000 рублей на человека. При частичной утрате имущества во время ЧС размер выплат составит 75 000 рублей. При полной — 150 000 рублей на человека. Единовременное пособие членам семей лиц, погибших во время ЧС, составит 1,5 миллиона рублей. Размер выплат гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью составит 600 000 рублей. За легкий вред здоровью заплатят 300 000 рублей. В Инфоцентре добавили, что жителям Тюменской области, пострадавшим во время паводка 2024 года, доплаты будут произведены автоматически. Никуда обращаться для этого не надо.