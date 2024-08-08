Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что атаками на Курскую область оказывает давление на Россию. Он считает, что таким образом приближает мир.
«Чем сильнее будет давление на Россию, <…>, тем ближе будет мир», — сказал Зеленский в видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Кадры передает Пятый канал. Глава Украины называет мир, к которому приведут действия украинской стороны, справедливым.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Во время эвакуации под Курском украинский военный убил беременную женщину, которая сидела в машине со своими родственниками.
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