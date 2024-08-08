Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Зеленский: чем сильнее будет давление на Россию, тем ближе будет мир
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский объяснил атаку на Курскую область давлением на Россию Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что атаками на Курскую область оказывает давление на Россию. Он считает, что таким образом приближает мир.

«Чем сильнее будет давление на Россию, <…>, тем ближе будет мир», — сказал Зеленский в видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Кадры передает Пятый канал. Глава Украины называет мир, к которому приведут действия украинской стороны, справедливым.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Во время эвакуации под Курском украинский военный убил беременную женщину, которая сидела в машине со своими родственниками.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что атаками на Курскую область оказывает давление на Россию. Он считает, что таким образом приближает мир. «Чем сильнее будет давление на Россию, <…>, тем ближе будет мир», — сказал Зеленский в видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Кадры передает Пятый канал. Глава Украины называет мир, к которому приведут действия украинской стороны, справедливым. Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Во время эвакуации под Курском украинский военный убил беременную женщину, которая сидела в машине со своими родственниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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