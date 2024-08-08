В Курской области введен режим ЧС: вертолеты Ка-52 ударили по ВСУ — что происходит на границе

Боевик ВСУ убил женщину под Курском во время эвакуации

08 августа 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ третий день отражают атаки ВСУ в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Минобороны сообщили, что Вертолеты Ка-52 ударили авиасредствами поражения по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Боевик ВСУ убил женщину под Курском во время эвакуации. По словам супруга погибшей, он лично видел, как украинский военный стрелял по нему и его семье. Что происходит в Курской области после трех дней боев — в материале URA.RU. В Курской области введен режим ЧС В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с действиями вражеских сил. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Это позволит при необходимости ограничить доступ людей и транспорта на определенные территории, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС. Трагический инцидент в Куриловке В ходе эвакуации из села Куриловка Суджанского района произошел инцидент, в результате которого военнослужащий ВСУ убил местную жительницу. Муж погибшей рассказал о случившемся в эфире телеканала «Соловьев Live». «Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Боевик ВСУ расстрелял сначала мою машину, а затем автомобиль, в котором находились жена, мой сын Матвей, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину смертельно ранили», — заявил мужчина. Удары вертолетов Ка-52 по ВСУ Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе с Курской областью с использованием вертолетов Ка-52. Согласно официальному заявлению, экипажи армейской авиации использовали неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». Кадры ударов были продемонстрированы Минобороны РФ. Последствия атаки По данным передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены. После выполнения задач, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр с использованием тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета. Кроме этого, в ночь на 8 августа над Курской областью сбили семь украинских ракет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Анализ ситуации экспертом Forbes Дэвид Экс, обозреватель американского журнала Forbes, выразил мнение, что действия ВСУ на границе с Курской областью могут быть рассмотрены как «обреченная вылазка», которая потребует значительных ресурсов. Он предположил, что такие действия могут быть попыткой изменить ход военных действий на одном из фронтов. Позиция США по использованию американского оружия Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США, заявил на брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты не вводят ограничений на использование американского оружия ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что действия Украины не являются нарушением политики США. Миллер также сообщил, что американская администрация не была предупреждена о планируемой атаке ВСУ на Курскую область. Он отметил, что такая информация является частью конкретной тактики Украины и это не является необычным. США предоставляют технику и консультации, но решения о действиях принимает Украина самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Минобороны сообщили, что Вертолеты Ка-52 ударили авиасредствами поражения по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Боевик ВСУ убил женщину под Курском во время эвакуации. По словам супруга погибшей, он лично видел, как украинский военный стрелял по нему и его семье. Что происходит в Курской области после трех дней боев — в материале URA.RU. В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с действиями вражеских сил. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Это позволит при необходимости ограничить доступ людей и транспорта на определенные территории, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС. В ходе эвакуации из села Куриловка Суджанского района произошел инцидент, в результате которого военнослужащий ВСУ убил местную жительницу. Муж погибшей рассказал о случившемся в эфире телеканала «Соловьев Live». «Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Боевик ВСУ расстрелял сначала мою машину, а затем автомобиль, в котором находились жена, мой сын Матвей, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину смертельно ранили», — заявил мужчина. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе с Курской областью с использованием вертолетов Ка-52. Согласно официальному заявлению, экипажи армейской авиации использовали неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». Кадры ударов были продемонстрированы Минобороны РФ. По данным передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены. После выполнения задач, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр с использованием тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета. Кроме этого, в ночь на 8 августа над Курской областью сбили семь украинских ракет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Дэвид Экс, обозреватель американского журнала Forbes, выразил мнение, что действия ВСУ на границе с Курской областью могут быть рассмотрены как «обреченная вылазка», которая потребует значительных ресурсов. Он предположил, что такие действия могут быть попыткой изменить ход военных действий на одном из фронтов. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США, заявил на брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты не вводят ограничений на использование американского оружия ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что действия Украины не являются нарушением политики США. Миллер также сообщил, что американская администрация не была предупреждена о планируемой атаке ВСУ на Курскую область. Он отметил, что такая информация является частью конкретной тактики Украины и это не является необычным. США предоставляют технику и консультации, но решения о действиях принимает Украина самостоятельно.