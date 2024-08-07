Жителей ХМАО зовут собирать грибы и ягоды на фестивале в лесу

Жителей ХМАО приглашают собирать грибы и ягоды на экотуристическом фестивале, который пройдет в лесу Ханты-Мансийского района. Программа направлена на отдых от городской среды и включает походы, творческие мастер-классы, музыкальные вечера на природе. Об этом URA.RU сообщил руководитель проекта «Дети леса» Василий Косполов.
«Проводим фестиваль, чтобы создать досуг в районе и научить людей экологично отдыхать и проводить время с пользой на природе. Раскрывать и взращивать творческий потенциал. Человеку категорически не хватает живого общения и детокса от гаджетов и суеты окружения — мы даем такую возможность», — поделился с агентством Косполов. На площадке для гостей организуют поход за грибами и ягодами, мастер-классы, прогулки на воде, вечера с живой музыкой.
Фестиваль будет длиться несколько дней в формате палаточного городка. На территории есть место для приготовления пищи, полевая баня и туалет. «У нас есть рекомендуемый список вещей (палатка, спальник, питьевая вода, средство от комаров, туристический коврик), которые нужно взять с собой для комфортного пребывания», — добавил собеседник.
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