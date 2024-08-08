Рейды против антисанитарии: в Екатеринбурге закрыли две торговые точки с фруктами и овощами

В Екатеринбурге две торговые точки с фруктами и овощами закрылись из-за жалоб

08 августа 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Из-за жалоб закрыли две торговые точки (архивное фото) Фото: Алиса Курганская © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружины провели рейд по точкам торговли фруктами и овощами. Суммарно было закрыто две точки. «В администрацию района неоднократно поступали жалобы от жителей: антисанитария. Такие рейды с начала лета проводятся не в первый раз, уже составлено порядка 50 протоколов. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч. Штраф получает продавец, а не владелец точки», — рассказал замглавы ЖД района Погорелов Дмитрий Владимирович. После составления протокола нарушителя отправляют на административную комиссию. Иногда полиция изымает продукцию. После оформления документов соответствующих продавцы могут продолжать торговлю. По завершении рейда двое мигрантов поделились с корреспондентом URA.RU, что торговать им разрешил участковый. По их словам, они не понимают, за что задержали коллег. Полиция и общественники провели рейды по торговым точкам города Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружины провели рейд по точкам торговли фруктами и овощами. Суммарно было закрыто две точки. «В администрацию района неоднократно поступали жалобы от жителей: антисанитария. Такие рейды с начала лета проводятся не в первый раз, уже составлено порядка 50 протоколов. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч. Штраф получает продавец, а не владелец точки», — рассказал замглавы ЖД района Погорелов Дмитрий Владимирович. После составления протокола нарушителя отправляют на административную комиссию. Иногда полиция изымает продукцию. После оформления документов соответствующих продавцы могут продолжать торговлю. По завершении рейда двое мигрантов поделились с корреспондентом URA.RU, что торговать им разрешил участковый. По их словам, они не понимают, за что задержали коллег.