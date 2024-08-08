Рейды против антисанитарии: в Екатеринбурге закрыли две торговые точки с фруктами и овощами

В Екатеринбурге сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружины провели рейд по точкам торговли фруктами и овощами. Суммарно было закрыто две точки.
«В администрацию района неоднократно поступали жалобы от жителей: антисанитария. Такие рейды с начала лета проводятся не в первый раз, уже составлено порядка 50 протоколов. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч. Штраф получает продавец, а не владелец точки», — рассказал замглавы ЖД района Погорелов Дмитрий Владимирович.
После составления протокола нарушителя отправляют на административную комиссию. Иногда полиция изымает продукцию. После оформления документов соответствующих продавцы могут продолжать торговлю. По завершении рейда двое мигрантов поделились с корреспондентом URA.RU, что торговать им разрешил участковый. По их словам, они не понимают, за что задержали коллег.
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