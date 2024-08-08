Свердловского бойца СВО, убившего бывшую жену, нашли мертвым

08 августа 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Подробности смерти не раскрываются Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся В Богдановиче (Свердловская область) участника спецоперации, убившего бывшую жену и подстрелившего ее нового мужа (он сейчас в больнице), обнаружили мертвым. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Константина нашли мертвым. На кладбище», — сказал собеседник. Остальные подробности он пока не раскрывает. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, — напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе был объявлен план «Перехват». URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) участника спецоперации, убившего бывшую жену и подстрелившего ее нового мужа (он сейчас в больнице), обнаружили мертвым. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Константина нашли мертвым. На кладбище», — сказал собеседник. Остальные подробности он пока не раскрывает. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, — напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе был объявлен план «Перехват». URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.