Свердловского бойца СВО, убившего бывшую жену, нашли мертвым

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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , носилки, смерть, труп, покойник, мешок для трупов, мертвый, похоронная служба
Подробности смерти не раскрываются Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

В Богдановиче (Свердловская область) участника спецоперации, убившего бывшую жену и подстрелившего ее нового мужа (он сейчас в больнице), обнаружили мертвым. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Константина нашли мертвым. На кладбище», — сказал собеседник. Остальные подробности он пока не раскрывает.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, — напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе был объявлен план «Перехват». URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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В Богдановиче (Свердловская область) участника спецоперации, убившего бывшую жену и подстрелившего ее нового мужа (он сейчас в больнице), обнаружили мертвым. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Константина нашли мертвым. На кладбище», — сказал собеседник. Остальные подробности он пока не раскрывает. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, — напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе был объявлен план «Перехват». URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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