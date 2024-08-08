Тыл высотного циклона сохранит ливни в Челябинской области

Осадки в Челябинской области сохранятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области 9 августа сохранятся осадки благодаря высотному циклону, к которому заходит холодный воздух. Кроме того, на погоду повлияет и гребень северного антициклона, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В тыловой части высотного циклона происходит заток холодного воздуха, в приземном слое регион оказывается под влиянием гребня северного антициклона. Из-за близости атмосферных фронтов небольшие осадки в отдельных районах сохранятся», — отмечают метеорологи.

В Челябинске прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, днем возможны порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от 10 до 15 градусов, в горах и низинах до пяти градусов, днем столбики термометров покажут от 15 до 20.

Ранее синоптики предупреждали, что осадки продлятся с 7 августа до 10 августа. За это время возможны подъемы уровня воды в водоемах региона.