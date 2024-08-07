В ЯНАО несколько дней ищут рыбака, пропавшего на озере

Мужчина из Ноябрьска уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь
В Ноябрьске (ЯНАО) идут поиски мужчины пропавшего на озере Ханто. Он уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь с родными. Спасатели ищут ноябрянина в окрестностях озера и под водой, сообщили URA.RU в окружном департаменте гражданской защиты.
«Работают шесть водолазов, мужчина пока не найден», — рассказали корреспонденту. В поисках задействованы около 40 человек, рыбака ищут в дневное и ночное время.
Озеро Ханто, куда пропавший отправился рыбачить, является одним из символов Ноябрьска. Как ранее сообщало URA,RU, в 2021 году в нем начала гибнуть рыба.
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