07 августа 2024

В ЯНАО несколько дней ищут рыбака, пропавшего на озере

Спасатели Ямала ведут поиски рыбака пропавшего в Ноябрьске 3 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина из Ноябрьска уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь
Мужчина из Ноябрьска уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) идут поиски мужчины пропавшего на озере Ханто. Он уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь с родными. Спасатели ищут ноябрянина в окрестностях озера и под водой, сообщили URA.RU в окружном департаменте гражданской защиты.

«Работают шесть водолазов, мужчина пока не найден», — рассказали корреспонденту. В поисках задействованы около 40 человек, рыбака ищут в дневное и ночное время.

Озеро Ханто, куда пропавший отправился рыбачить, является одним из символов Ноябрьска. Как ранее сообщало URA,RU, в 2021 году в нем начала гибнуть рыба.

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В Ноябрьске (ЯНАО) идут поиски мужчины пропавшего на озере Ханто. Он уехал на рыбалку 3 августа и перестал выходить на связь с родными. Спасатели ищут ноябрянина в окрестностях озера и под водой, сообщили URA.RU в окружном департаменте гражданской защиты. «Работают шесть водолазов, мужчина пока не найден», — рассказали корреспонденту. В поисках задействованы около 40 человек, рыбака ищут в дневное и ночное время. Озеро Ханто, куда пропавший отправился рыбачить, является одним из символов Ноябрьска. Как ранее сообщало URA,RU, в 2021 году в нем начала гибнуть рыба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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