«Сел и резал»: стало известно, как свердловский боец СВО убил бывшую жену. Фото

Свердловский боец СВО после выстрела в бывшую жену зарезал ее ножом

08 августа 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Вечером 7 августа вернувшийся в отпуск боец СВО напал на бывшую жену и ее нового мужа Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М. после того, как выстрелил в бывшую супругу, напал на нее с ножом. Об этом URA.RU рассказал один из свидетелей происшествия. «Смотрел дома кино, услышал два хлопка, вышел, а тут народу много. Это было где-то в седьмом часу вечера [7 августа], стояла черная Kia (в ней, видимо, находился новый муж погибшей — Александр, прим. URA.RU). Вышел минут через пять посмотреть, что случилось, здесь вся улица заставлена машинами полиции была. Мне потом рассказали, как [нападавший] стрелял, перезаряжал ружье, как сел на нее (речь о бывшей супруге Татьяне, — прим. URA.RU) и прямо резал», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Приехавший в отпуск из зоны СВО боец Константин выстрелил сначала в бывшую супругу, а после в ее нового мужа. Татьяна умерла, Александр выжил. После преступления Константин на машине, которую купил всего две недели назад, скрылся. На следующие сутки его нашли мертвым на кладбище, рядом лежало ружье. URA.RU следит за развитием истории в режиме онлайн. На место трагедии вечером 7 августа съехались все оперативные службы Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М. после того, как выстрелил в бывшую супругу, напал на нее с ножом. Об этом URA.RU рассказал один из свидетелей происшествия. «Смотрел дома кино, услышал два хлопка, вышел, а тут народу много. Это было где-то в седьмом часу вечера [7 августа], стояла черная Kia (в ней, видимо, находился новый муж погибшей — Александр, прим. URA.RU). Вышел минут через пять посмотреть, что случилось, здесь вся улица заставлена машинами полиции была. Мне потом рассказали, как [нападавший] стрелял, перезаряжал ружье, как сел на нее (речь о бывшей супруге Татьяне, — прим. URA.RU) и прямо резал», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Приехавший в отпуск из зоны СВО боец Константин выстрелил сначала в бывшую супругу, а после в ее нового мужа. Татьяна умерла, Александр выжил. После преступления Константин на машине, которую купил всего две недели назад, скрылся. На следующие сутки его нашли мертвым на кладбище, рядом лежало ружье. URA.RU следит за развитием истории в режиме онлайн.