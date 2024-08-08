В Тюмени за деньги начали проводить онлайн-трансляции похорон

В Тюмени появилась услуга посещения похорон и могил в онлайн-формате. Жителям за деньги проведут трансляцию с кладбищ и предоставят фото и видеоотчеты. Такая информация указана на сайте компании, оказывающей эти услуги.
«Посещение похорон онлайн позволяет людям присутствовать на похоронах или поминовениях удаленно. Услуга полезна тем, кто не может приехать на похороны или ограничен в движении. Приедем в день погребения, организуем трансляцию, предоставим фото/видеоотчет. Цена — 15 тысяч рублей», — указано на сайте компании.
Посещение могил удаленно обойдется в 10 тысяч рублей. Также жители могут заказать доставку венков, помывку памятников и уборку мусора.
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