Подразделения ЧВК «Вагнер» занимаются переброской в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины на границе региона. Об этом сообщил военкор Егор Гузенко, который известен под псевдонимом «Тринадцатый».
«В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“», — написал в telegram-канале военкор. На видео, опубликованном Гузенко, бойцы заявили, что они направляются в Курск, чтобы разбить позиции ВСУ.
Ранее в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ на регион. В Министерстве обороны заявили, что российские вертолеты Ка-52 нанесли удары с использованием авиационных средств поражения по живой силе и военной технике Вооруженных сил противника на границе с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.