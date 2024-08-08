«Тринадцатый»: бойцы ЧВК «Вагнер» направляются в Курскую область. Видео

Военкор Гузенко: бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область
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Военкор "Тринадцатый" рассказал, что бойцы ЧВК Вагнер направляются в Курскую область для борьбы с ВСУ
Военкор "Тринадцатый" рассказал, что бойцы ЧВК Вагнер направляются в Курскую область для борьбы с ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Подразделения ЧВК «Вагнер» занимаются переброской в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины на границе региона. Об этом сообщил военкор Егор Гузенко, который известен под псевдонимом «Тринадцатый».

«В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“», — написал в telegram-канале военкор. На видео, опубликованном Гузенко, бойцы заявили, что они направляются в Курск, чтобы разбить позиции ВСУ.

Ранее в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ на регион. В Министерстве обороны заявили, что российские вертолеты Ка-52 нанесли удары с использованием авиационных средств поражения по живой силе и военной технике Вооруженных сил противника на границе с Украиной.

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Подразделения ЧВК «Вагнер» занимаются переброской в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины на границе региона. Об этом сообщил военкор Егор Гузенко, который известен под псевдонимом «Тринадцатый». «В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“», — написал в telegram-канале военкор. На видео, опубликованном Гузенко, бойцы заявили, что они направляются в Курск, чтобы разбить позиции ВСУ. Ранее в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ на регион. В Министерстве обороны заявили, что российские вертолеты Ка-52 нанесли удары с использованием авиационных средств поражения по живой силе и военной технике Вооруженных сил противника на границе с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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