Свердловский боец СВО покончил с собой в день убийства жены

08 августа 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Второй день в Богдановиче работает следственно-оперативная группа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Солдат из Богдановича Константин М. (Свердловская область) покончил с собой сразу после того, как убил жену и ранил ее нового мужа. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сразу после убийства Татьяны он поехал на кладбище и там покончил с собой. Это было вечером 7 августа. Но нашли его только на следующий день, 8 числа», — объяснил собеседник агентства. Военный расправился с бывшей супругой, предположительно, из ревности: она пять дней назад вышла замуж. Ее нового избранника он ранил в лицо. Случившееся стало шоком для родственников с обеих стороны, ведь Константин и Татьяна не жили вместе уже давно. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат из Богдановича Константин М. (Свердловская область) покончил с собой сразу после того, как убил жену и ранил ее нового мужа. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сразу после убийства Татьяны он поехал на кладбище и там покончил с собой. Это было вечером 7 августа. Но нашли его только на следующий день, 8 числа», — объяснил собеседник агентства. Военный расправился с бывшей супругой, предположительно, из ревности: она пять дней назад вышла замуж. Ее нового избранника он ранил в лицо. Случившееся стало шоком для родственников с обеих стороны, ведь Константин и Татьяна не жили вместе уже давно. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.