Свердловский боец СВО покончил с собой в день убийства жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день в Богдановиче работает следственно-оперативная группа
Второй день в Богдановиче работает следственно-оперативная группа Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Солдат из Богдановича Константин М. (Свердловская область) покончил с собой сразу после того, как убил жену и ранил ее нового мужа. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Сразу после убийства Татьяны он поехал на кладбище и там покончил с собой. Это было вечером 7 августа. Но нашли его только на следующий день, 8 числа», — объяснил собеседник агентства.

Военный расправился с бывшей супругой, предположительно, из ревности: она пять дней назад вышла замуж. Ее нового избранника он ранил в лицо. Случившееся стало шоком для родственников с обеих стороны, ведь Константин и Татьяна не жили вместе уже давно. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдат из Богдановича Константин М. (Свердловская область) покончил с собой сразу после того, как убил жену и ранил ее нового мужа. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сразу после убийства Татьяны он поехал на кладбище и там покончил с собой. Это было вечером 7 августа. Но нашли его только на следующий день, 8 числа», — объяснил собеседник агентства. Военный расправился с бывшей супругой, предположительно, из ревности: она пять дней назад вышла замуж. Ее нового избранника он ранил в лицо. Случившееся стало шоком для родственников с обеих стороны, ведь Константин и Татьяна не жили вместе уже давно. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...