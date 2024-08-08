Свердловский боец СВО покончил с собой в день убийства жены

Солдат из Богдановича Константин М. (Свердловская область) покончил с собой сразу после того, как убил жену и ранил ее нового мужа. Подробности URA.RU сообщил источник.
«Сразу после убийства Татьяны он поехал на кладбище и там покончил с собой. Это было вечером 7 августа. Но нашли его только на следующий день, 8 числа», — объяснил собеседник агентства.
Военный расправился с бывшей супругой, предположительно, из ревности: она пять дней назад вышла замуж. Ее нового избранника он ранил в лицо. Случившееся стало шоком для родственников с обеих стороны, ведь Константин и Татьяна не жили вместе уже давно. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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