У ямальцев появилась дополнительная возможность улететь в Тюмень

Дополнительные рейсы до Тюмени появились в аэропортах Надыма и Ноябрьска
Ямальская авиакомпания запустит дополнительные рейсы до Тюмени из двух городов ЯНАО. Они появятся в аэропортах Надыма и Ноябрьска, сообщает telegram-канал АК «Ямал».
Из сообщения следует, что рейсы по маршруту Тюмень — Надым — Тюмень назначены на 25 августа и 1 сентября. Билеты на направление Тюмень — Ноябрьск — Тюмень можно приобрести на 27 августа.
Ранее URA.RU сообщало о появлении дополнительного рейса до столицы Тюменской области из Салехарда. При этом, с первого августа и до конца лета Ямальцы смогут приобрести льготные авиабилеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
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