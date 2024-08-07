07 августа 2024

У ямальцев появилась дополнительная возможность улететь в Тюмень

Авиакомпания запустила дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные рейсы до Тюмени появились в аэропортах Надыма и Ноябрьска
Дополнительные рейсы до Тюмени появились в аэропортах Надыма и Ноябрьска Фото:

Ямальская авиакомпания запустит дополнительные рейсы до Тюмени из двух городов ЯНАО. Они появятся в аэропортах Надыма и Ноябрьска, сообщает telegram-канал АК «Ямал».

Из сообщения следует, что рейсы по маршруту Тюмень — Надым — Тюмень назначены на 25 августа и 1 сентября. Билеты на направление Тюмень — Ноябрьск — Тюмень можно приобрести на 27 августа.

Ранее URA.RU сообщало о появлении дополнительного рейса до столицы Тюменской области из Салехарда. При этом, с первого августа и до конца лета Ямальцы смогут приобрести льготные авиабилеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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Ямальская авиакомпания запустит дополнительные рейсы до Тюмени из двух городов ЯНАО. Они появятся в аэропортах Надыма и Ноябрьска, сообщает telegram-канал АК «Ямал». Из сообщения следует, что рейсы по маршруту Тюмень — Надым — Тюмень назначены на 25 августа и 1 сентября. Билеты на направление Тюмень — Ноябрьск — Тюмень можно приобрести на 27 августа. Ранее URA.RU сообщало о появлении дополнительного рейса до столицы Тюменской области из Салехарда. При этом, с первого августа и до конца лета Ямальцы смогут приобрести льготные авиабилеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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