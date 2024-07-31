В ЯНАО стартовали продажи дешевых авиабилетов

На Ямале начались продажи авиабилетов на популярные направления

На Ямале доступны, в том числе и дешевые авиабилеты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

На Ямале с первого августа можно приобрести авиабилеты на регулярные рейсы в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Даты — с 27 октября по 31 декабря. Льготные билеты доступны для держателей карты «Морошка» и многодетных семей. Остальным предоставляется новая сетка тарифов, которая позволит немного сэкономить, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Продажи билетов уже открыты по 16 социально значимым оборотным маршрутам. Это рейсы из Салехарда в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новый Уренгой. В эти же города, а также в Омск и Уфу можно приобрести билеты из аэропорта Нового Уренгоя. Из Надыма можно купить билеты до конца года в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Омск и Северную столицу. Доступны к покупке и обратные билеты из всех этих городов», — сообщается в релизе на сайте правительства округа.

По данным источника, продажи отроются до конца лета и по направлениям в Новосибирск, Казань, Уфу, Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск из городов ЯНАО и обратно.

Сэкономить на перелетах смогут держатели карты «Морошка», а также многодетные семьи. «Для многодетных семей Ямала доступна льготная программа по покупке авиабилетов для детей по сниженной цене — 2500 рублей», — сообщает источник. Для остальных пассажиров действует сетка тарифов «Гибкий» (с уменьшением веса багажа) и «Стандарт».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» введет программу лояльности после завершения летнего сезона. Воспользоваться льготами смогут ямальцы при предъявлении карты «Морошка». Инсайд URA.RU подтвердился.