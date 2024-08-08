Немой свидетель видел, как боец СВО в Богдановиче расправился с бывшей женой

Свидетелем расправы над жительницей города Богданович (Свердловская область) Татьяной М., которую учинил ее бывший муж, боец СВО Константин, стал немой сосед. Об этом URA.RU рассказал один из знакомых семьи.
«Немой сосед все видел своими глазами. Его потом как свидетеля возили в отдел полиции, туда же приезжал сурдопереводчик. Он рассказывал, что солдат из охотничьего ружья сначала выстрелил в жену, потом в ее нового мужа. А потом добивал женщину ножом», — передал рассказ очевидца знакомый.
Убийство произошло вечером 7 августа. Константин сначала убил жену, ранил ее нового избранника, а потом поехал на кладбище и свел счеты с жизнью. Предполагаемой причиной трагедии стала ревность. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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